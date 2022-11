Mariah Carey inaugura la Navidad, su época más rentable del año: cuánto dinero gana con 'All I Want For Christmas'

Mariah Carey va a ser la protagonista de lo que queda de año... Y lo sabe.

La cantante ha iniciado ya su particular cuenta atrás para Navidad. Hace años que es tradición que la artista comparta su particular bienvenida a esta época de villancicos y regalos.

No espera ni siquiera a que pase la resaca de Halloween. A muchos no les ha dado tiempo ni a quitarse la peluca de su disfraz porque en un abrir y cerrar de ojos... Los cascabeles y tintineos de All I Want for Christmas ya estaban por todo internet.

Una vez llega la medianoche del 1 de noviembre, Mariah Carey se deshace de su disfraz para inaugurar su época favorita del año. O por lo menos en la que más dinero ingresa.

La artista pasa de estar vestida de bruja sobre una bicicleta estática a lucir su particular -y ajustadísimo- traje de Señora Claus a lomos de un reno. "It's time..." (es hora de...), dice en un grito ahogado por la emoción mientras suenan las primeras notas de su popular villancico.

Cuánto dinero ingresa Mariah Carey con 'All I Want For Christmas'

Es el villancico más rentable de la historia de la música. Una mina de oro para la cantante.

Hace 28 años que se estrenó All I Want For Christmas y desde entonces Mariah Carey ha ganado más de 60 millones de dólares gracias a sus innumerables escuchas, que en vez de reducir o mermar cada vez aumentan más gracias a las numerosas plataformas de audio.

Cada vez que la canción se reproduce en una plataforma oficial, Mariah Carey se lleva un centavo de dólar. En 2019 sus ingresos ascendieron a 1,7 millones de dólares. En 2020 fue todavía más. Se metió en el bolsillo 1,9 millones gracias a All I Want For Christmas.

Con estas cifras sobre la mesa, no es de extrañar que Mariah Carey adore de la Navidad. A ella le llueven los billetes en vez de copos de nieve.