Mario Vaquerizo habla de la salud de Alaska tras sufrir una trombosis ocular: "Fue heavy"

No ha sido un 2025 fácil para Mario Vaquerizo y Alaska.

La pareja ha tenido que enfrentar a varios problemas de salud, unas dificultades que empezaron cuando en octubre de 2024 el vocalista de las Nancys Rubias cayó del escenario durante una actuación en Cáceres. Tras unos segundos inconsciente, fue trasladado al hospital con importantes contusiones. A consecuencia del golpe, los médicos le diagnosticaron una retinopatía de Purtscher, un problema de visión que se asocia a hemorragias alrededor del nervio óptico. Aunque ha recuperado algo de vista, continúa necesitando gafas para ver mejor.

En una entrevista con Gtres, el artista ha querido sacarle hierro al asunto con un poco de humor. "Nos falta un kiosquito de la ONCE", bromeaba antes de ponerse serio, sobre todo con la complicación que ha sufrido Alaska. La artista también sufrió a finales de año una trombosis ocultar que le paralizó la visión de un ojo de un momento a otro.

"Lo de Olvido me preocupa más, porque yo justifico más mi no visión por la caída, pero que tú estás en tu casa y que de repente dejes de ver, es algo muy así", decía torciendo el gesto algo preocupado ante los micrófonos. "Olvido lo pasó muy mal y Olvido es una persona que se lo traga mucho, entonces el susto... Fue muy heavy", rememoraba antes de asegurar que el parche que usó Alaska durante meses era una medida de prevención más que un tratamiento obligatorio. "Ha recuperado, poquito a poco, sí, pero el parche, ya solo eso, lo hacía porque no quería invadir esa zona", cuenta.

"Estamos los dos en casa que no vemos nada. Yo he perdido ya dos gafas en un mes. Que si las gafas de lejos, que si las gafas de cerca, que si no nos vemos...", terminaba.