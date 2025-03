Mario Vaquerizo actualiza sobre su estado de salud y las Nancys Rubias cuentan cómo vivieron la caída

Nancys Rubias estrena Reset, un tema con el que vuelven por todo lo alto, y más después de la caída de Mario Vaquerizo en uno de sus shows en octubre.

Desde entonces el artista ha etsado en el punto de mira por su recuperación, ya que sufrió graves consecuencias al desprenderse del escenario con una altura de casi tres metros.

Por ello, lo primero que ha señalado Pablo Motos al ver a Vaquerizo es que ya está sin collarín, y el artista ha contado cómo lo ha vivido. He hecho caso a mi neuróloga, he estado cuatro meses con collarín y ya no quiero más. Parecía una de esas mujeres jirafa, de serengueti".

"Tengo todo el cuello atrofiado de no haberlo movido, y a mí me gusta moverme como un maricón en la feria", ha bromeado el invitado, explicando así que sigue en rehabilitación.

De hecho, Vaquerizo ha contado que es la primera vez que va a clases de canto, lo nunca visto. Y todo por el estado de su garganta: "La laringe estaba aplastada y hago unos ejercicios que son la flor innata vocal". El invitado ha hecho una muestra en directo con la voz y la pajita, lo que ha hecho reír al resto de la banda.

"Lo que me pasó podría haber sido mortal. Tenemos la capacidad de positivarlo todo, y hay que reírse hasta de las caídas", ha explicado, algo más serio.

La visión de Nancys Rubias

Pablo Motos ha querido entonces saber cómo vivieron todos los demás miembros de Nancys Rubias la caída de su compañero. Ha comenzado Juanpe a contar su punto de vista: "Al principio un poco incrédulos, porque no esperábamos que fuera a desaparecer del escenario y vimos: 'Uf, esto no mola'. Luego hizo como un resorte y se levantó".

"Yo desaparecí: fueron cuatro minutos con los ojos abiertos y el micrófono como las folclóricas. Ellos lo pasaron mal porque pensaban que su amigo se había ido. Hoy quiero daros las gracias", les ha dicho Mario a sus compañeros, aplaudiéndoles.

Por su parte, Miguel ha explicado que se asomó y pensó que "se había muerto". "Cuando vi que lo pasaban con la camilla a backstage ya lo vi hablando".

Por su parte, Marta no tardó en bajar, porque es su hermano. "Yo vi a 'Fagor' descompuesto, nunca lo había visto así. No teníamos la dimensión de lo que ocurrió realmente. Vinieron los servicios de emergencias,. se pudo despertar del shock. Él no quería ir a ningún sitio pero lo llevamos, y ahí estuvo. ingresado", ha explicado en El Hormiguero.

Para Vaquerizo una de las claves de su recuperación ha sido la buena compañía. "Lo que me ha ayudado a salir adelante es el sentirme querido. No creo en la soledad y en los que no tienen amigos, con lo bien que se está acompañado...", ha reivindicado.