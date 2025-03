Mario Vaquerizo presenta 'Reset': "La siguiente canción será 'El cardado me salvó la vida"

Mario Vaquerizo es pura energía. Al cantante de las Nancys Rubias no hay quien lo pare, ni siquiera el aparatoso accidente que sufrió en octubre al caerse de un escenario en pleno concierto. El cantante estuvo más de un mes en el hospital y tuvo que llevar collarín durante seis.

El susto fue mayúsculo aunque ya está superado y Mario ha decidido olvidarlo y empezar de cero. De eso va Reset, la nueva canción de las Nancys que ha presentado en su primera vez en Cuerpos especiales. "Con la canción no buscamos nada. Seguir riéndonos de nosotros mismos, pasarlo bien y no tener ninguna pretensión, que es lo que nos ha salvado a las Nancys. Y luego, por otro lado, ser los abanderados de la nueva filosofía del siglo XXI que es el Reseteismo. Ante cualquier adversidad hay que cambiar de chip, resetearse como los ordenadores y empezar de nuevo. Eso lo puedes aplicar a una caída como la que tuve yo, que podía ser mortal, o al final de una relación sentimental", ha contado a Eva Soriano y Nacho García.

Mario Vaquerizo dice que ahora está bien. "Estoy vivito y coleando, que va a ser una nueva canción de las Nancys", ha dicho con su característico sentido del humor. "Ahora nos hemos convertido en artistas que nuestras experiencias vitales las transformamos en canciones. Entonces la siguiente canción será El cardado me salvó la vida, porque a mí me salvó el cardado y la laca Nelly. Yo iba con un casco de pelo, como Rocío Jurado, y entonces el cardado me salvó la vida. Y después, como seguimos vivitas y coleando, vamos a sacar una tercera canción que se llama Vivito y coleando".

Si Nacho Canut, el letrista de las Nancys Rubias, escribe estos temas es porque durante seis meses la caída ha ocupado la vida del cantante. "Lo que ocurre es que tengo la capacidad innata de reírme de mí mismo y que toda esa cosa que pudo ser muy muy negativa, me podía haber muerto, al final me he quedado con un collarín meses", ha seguido contando el cantante, que aprovechó la coyuntura para lucir los pañuelos de cuello que no se ponía y tenía un poco olvidados.

Las secuelas de Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo, que defiende que no hay mal que por bien no venga, está casi recuperado. Le ha quedado una secuela: "La vista me ha quedado un poco tocada y ahora tengo una nueva visión". "Todo esto es adaptar tus adversidades a un tono positivo", ha explicado el cantante, que también ha recordado sus momentos en el hospital.

"Yo me di cuenta de que la caída me había afectado más de la cuenta cuando descubrí las napolitanas de chocolate. No paraba de comer en el hospital. Yo por lo general no creo en la comida", ha dicho con ironía. "Cerveza no podía beber allí y tampoco me apetecía", ha seguido contando el invitado, que tras el accidente dejó de fumar. "No me ha vuelto a apetecer", ha seguido contando sin presumir porque no le supuso ningún esfuerzo. Pasó que ya no le apetecía y lo abrazó.

En el hospital le pasaron cosas divertidas. Veía flores, helechos... "Olvi me decía que estaba alucinando por la medicación, pero como hablo mucho se lo dije a mi oftalmóloga y me dijo que tenía el Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando el ojo no ve el cerebro te manda información para rellenar la visión y me dijeron que como yo era una persona muy positiva veía cosas bonitas", ha explicado el cantante, que también veía dinosaurios chiquititos en flúor. "Yo estaba feliz y me dijeron que era porque soy muy sano mentalmente".

El motivo de la caída de Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo se cayó de un giratutto y dice que no le tiene miedo. De hecho, en el inicio de su gira en los carnavales de Cádiz hizo tres veces seguidas el giratutto: "Con Reset, con I feel Love y con Reacción en cadena".

"El miedo no puede paralizarte. Iba con mucho respecto, con mucha expectación pero es que el problema fue que yo lo coloqué mal. Ese día no estaba bien de la cabeza, por eso me he reseteado. Muchas veces entras en una dinámica de trabajo que crees que no trabajas porque es una afición pero vas loco loco", ha contado Mario Vaquerizo, que en esas fechas "había tenido un desencuentro laboral" que también le afectó.

"Estaba muy triste por un lado y a la vez muy despechado, muy arrogante, como si te deja una novia", ha explicado sobre por qué puso mal el giratutto. "Lo puse en una pasarela, ensayé por la mañana y bien, pero por la noche como no ves bien con los focos, el maricón se cayó, pero bueno resurgí como el Ave Fénix".

De su caída, también ha sacado una conclusión. Mario Vaquerizo abrió todos los telediarios y descubrió entonces que era muy popular y querido en España. No se lo imaginaba, ha reconocido a Eva y Nacho con quienes también ha hablado de su pelazo: "No le hago nada. Me lo lavo y le pongo un acondicionador. Tengo buena herencia capilar por parte de mi padre".