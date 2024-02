Marlena da un discurso sobre las relaciones tóxicas en su concierto en La Riviera y anuncia nueva fecha en Madrid

La historia de amor/odio de Ana Legazpi y Dulceida parece no tener fin. Las jóvenes mantuvieron una relación amorosa durante dos años, un affair intermitente que tuvo lugar justo en el momento en que Alba Paul y Aida Domenech se daban un descanso. Después de seis años juntas, las blogueras ponían fin a su relación en octubre de 2021 y la retomaron en abril de 2023. Un impass que tuvo un daño colateral: Ana Legazpi.

La compositora principal de las letras de las canciones de Marlena ha utilizado la música como terapia y desahogo. Las referencias a su relación con Dulceida son evidentes en muchos temas, sobre todo en Red Flags, en la que incluso la menciona. "Tan dulce como tu nombre", canta antes de recalcar que la reconciliación con Alba marcó el fin de su romance: "Dos años a mi lado, pa' volver a su lado".

Así, este mediático relato de un amor fallido ha sumado un nuevo capítulo este jueves en La Riviera de Madrid, donde Marlena ofreció un concierto tras su paso en el Benidorm Fest, donde no consiguieron pasar a la final con el tema Amor de Verano.

El éxito de show, que colgó el cartel de entradas agotadas, ha animado al dúo femenino a fijar una nueva fecha para el 20 de abril en la misma sala madrileña. Andrés Suárez, Vicco y Nil Moliner las acompañaron esta noche tan especial en la que además recibieron el disco de oro por el tema Gitana y el doble platino por Me Sabe Mal. Su último tema, Formas de Hablar, ya está disponible.

Arropadas por sus incondicionales, Ana Legazpi hizo memoria y recordó la mala experiencia que la inspiró para escribir Red Flags antes de empezar a cantarla. Sin titubeos, cogió el micro para dar esperanzas a quien estuviese atravesando una relación tóxica y asegurar que "de todo se sale".

"Mi consejo es que no aceptéis todo porque al final va a ser en vano, y menos aún aguantéis cosas que no debéis aguantar, no aguantéis comparaciones de vuestra propia pareja porque eso no va a llegar a ningún lado", decía, utilizando (quizá) su propia experiencia como ejemplo.

Orgullosa de hacer canciones para sanar estados emocionales, Legazpi aseguraba haber roto su silencio para pasar página. "He estado callada mucho tiempo, muchos años y a mucha honra, pero las penas se cuentan", decía antes de mencionar la aplicación estrella de las redes sociales. "Hay gente que se dedica a hacer comentarios, hay gente que se dedica a Instagram, hay gente que se dedica a hacer películas... Y nosotras nos dedicamos a hacer canciones".

"Estamos aquí no por ningún arroba, ni por nadie, estamos aquí por nuestro puto trabajo. Así que nadie os ponga en la perspectiva de que nosotros nos agarramos a nadie con seguidores, por favor", clamaba.

Consciente del revuelo que causaría el tema, Legazpi zanjaba con que las aludidas serían, según ella, las más beneficiadas: "Al final yo creo que les vendremos mejor a ellas, que ellas a nosotras".

2024 llega con grandes expectativas para Marlena, confirmándolas como uno de los fenómenos actuales más potentes de la música pop. Además de nuevos lanzamientos, estarán en los principales festivales y ciudades de nuestro país.