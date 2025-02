Marta Belenguer, de cerca: su edad, sus series y películas más conocidas y su pareja

Marta Belenguer es un rostro reconocido de la televisión y del cine, y sería extraño que no la conocieras. La actriz comenzó en la industria audiovisual en los años 90, y desde entonces ha ido enlazando proyectos en teatro y en la pantalla.

Nacida en 1969 en Valencia, Marta se fue abriendo camino en el mundo de la interpretación desde joven. Aunque comenzó su carrera artística más tarde que otros actores, tras sus estudios pronto debutó en la pequeña pantalla. A sus 55 años puede decir que se la puede ver en proyectos de éxito.

Sus inicios en televisión

La actriz se dejó ver en 1995 en la serie de Canal Nou Herencia de sang, pero enseguida saltó al plano nacional con ficciones como Farmacia de guardia, Éste es mi barrio, La casa de los líos y Señor alcalde, entre otras series.

A principios de los 2000 Marta empezó a destacar por series como Dime que me quieres y Aquí no hay quien viva, hasta que llegó uno de sus grandes éxitos: Camera Café, donde daba vida a Nacha Ruiz.

Posteriormente se la ha visto en Ciega a Citas, La que se avecina, Todo lo otro y Señoras del (h)AMPA, interpretando a personajes que se han hecho memorables por su frescura y su carácter.

Su carrera en televisión la ha compaginado con apariciones en la gran pantalla en películas como Siempre hay un camino a la derecha, Celos, San Bernardo, El gran murciano y El menor de los males, entre otras.

Marta Belenguer en el Festival de Cine de Málaga en 2024 | GTRES

Por otro lado, cabe mencionar algunas de sus obras de teatro más importantes: Los monólogos de la vagina, Don Juan y El método Grönholm, entre otras.

Su paso por los Premios Oscar

Aunque su nombre esté asociado mayormente a la televisión y el cine español, Marta Belenguer tuvo una de esas experiencias que le marcaron su carrera como actriz.

En 2005, la actriz tuvo el honor de asistir a la ceremonia de los Premios Oscar, y lo hizo como invitada por ser la protagonista de 7:35 de la mañana, cortometraje dirigido por Nacho Vigalondo que fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real.

Una vida personal discreta

Marta Belenguer ha formado una familia, pero no habla en exceso de ella, pues mantiene su vida personal alejada del foco mediático.

No obstante, En una entrevista con ABC, mencionó que tiene dos hijos y que se separó del padre cuando eran pequeños. "He tenido la sensación de ser madre soltera. La custodia la he tenido yo y les he criado como he querido", expresó.

En otra entrevista con Europa Press, Belenguer habló sobre cómo sus hijos la perciben en su faceta profesional. Mencionó que la primera vez que la vieron actuar fue en una obra de teatro cuando tenían cuatro y seis años. Aunque no entendieron completamente la obra, disfrutaron viéndola en el escenario: "En casa hago mucho la mamarracha y mis hijos no se sorprenden al verme en el teatro".

Actualmente se conoce que tiene una relación con Unax Mendía, director de fotografía y compositor. Entre sus proyectos se encuentran películas como La casa de papel, Torrente y No habrá paz para los malvados. De hecho, ha estado nominado al Premio Goya a la mejor fotografía.