Marta López pasará por quirófano como consecuencia de su pérdida de peso

Marta López ha experimentado una drástica pérdida de peso durante los últimos meses del confinamiento. Su despido temporal de Sálvame por no respetar los protocolos anti coronavirus provocó que la televisiva se apartase durante unas semanas del espacio de Telecinco, por lo que su pérdida de peso sorprendió todavía más a su regreso.

"He adelgazado 15 kilos y tengo la piel del abdomen muy flácida. Me apetece, considero que soy joven y estoy bien, no contaba con que la barriga se me iba a quedar así", decía la colaboradora a sus seguidores de Instagram, a quienes ha explicado cómo consiguió perder tanto peso. "He adelgazado 15 kilos comiendo menos, me costó mucho. No tengo puesto un balón gástrico y no me he hecho una reducción de estómago", aclaraba.

Así, Marta ha explicado que lo que busca es retirar ese exceso de piel del abdomen, una consecuencia tanto de la pérdida de peso como del embarazo, que ha provocado que los músculos de la pared abdominal los tenga separados.

La colaboradora se ha puesto en las manos de un doctor especialista en este tipo de cirugías para llevar a cabo este retoque. Marta López se someterá a una abdominoplastia para "estirar toda la piel sobrante y reforzar el aparato abdominal", una intervención a la que también se han sometido otras celebrities como Leticia Sabater o Isa P.

Además, la colaboradora aprovechará esta intervención en quirófano para arreglarse de nuevo el pecho. "Al darse la vuelta la prótesis, me está haciendo daño y me tengo que operar el pecho. Ya que me tengo que operar, como estoy más flaca, he pedido que me pongan una prótesis más pequeña", explica, asegurando que se someterá a "dos operaciones en una". ""Le vamos a hacer un recambio de prótesis con un implante redondo, más pequeño, y le vamos a tensar la piel para que tenga el pecho en su sitio y pueda lucir un escote bonito", asegura el doctor.

"No te hace falta, pero vas a quedar increíble y con la seguridad de las mejores manos. Todo mi apoyo", le comentaba su actual pareja Efrén Reyero, que no ha dudado en apoyar a su chica ante este nuevo cambio.