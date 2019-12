Marta Sánchez desata la polémica: “Fui la Rosalía de mi generación”

Marta Sánchez es una de las artistas españolas más exitosas a nivel nacional como internacional. Sin embargo, sus últimas declaraciones no han gustado a las redes, que han convertido su nombre en uno de los temas más comentados.

La cantante ha concedido una entrevista a 'La Voz de Galicia', donde ha hablado de su trayectoria y de su vida personal, pero lo que ha llamado más la atención ha sido que se ha comparado con Rosalía.

Marta Sánchez, que fue una de las artistas más exitosas a finales de los 80 y principios de los 90, asegura que "Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía".

"Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno...", declara la cantante, que añade que tras su éxito "hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado".

Sus palabras no han gustado a los fans de la intérprete de Rosalía, que han llenado las redes de críticas a la cantante y han hecho que 'Marta Sánchez' sea Trending Topic.

Ante este aluvión de memes y comentarios despectivos, muchos fans de Marta Sánchez la han defendido.