Marta Sánchez responde a los que piensan que tiene un problema con las matemáticas

Algunos usuarios de Twitter han acusado a Marta Sánchez de no entender de matemáticas, pero esta vez son ellos los que están equivocados. Lo demostramos.

El nuevo single de Marta Sánchez y Carlos Baute, 'Te sigo pensando', ha superado los 10 millones de visualizaciones en Youtube. Una buena noticia lo mires por donde lo mires.

Sin embargo, la celebración de Marta Sánchez de este logro ha quedado empañada por un "pequeño error" matemático que ha desatado las risas de los tuiteros.

"Chicos hemos llegado a la decena de visitas!!! Muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dándole a esta canción de @carlosbaute y mía! Estas alegrÍas son las que nos animan a seguir y a sonreír! #tesigopensando #MartisimaSanchez", escribía la cantante, junto a una imagen suya con Baute y el rótulo: "10 millones".

En cuanto los fans (y no tan fans) leyeron "decena de visitas", estallaron las risas y los comentarios bromistas.

"Wow, 10 visitas", "a ver si hay suerte y llegas a 20", "que alguien se lo diga, ¿no?", "lo tuyo no son las matemáticas", eran algunos de los mensajes que se podían leer en la publicación.

Sin embargo, aunque todos los internautas pensaron que Marta había metido la gamba y había escrito "decena" refiriéndose solo a "una decena de visitas" (10 visitas), esto no era del todo cierto. Los tuiteros se equivocaban.

Marta escribió "hemos llegado a la decena de visitas", algo que está bien expresado si quieres referirte a "una decena de millón", una cifra que, efectivamente, corresponde a 10 millones. Los 10 millones de visitas que Marta y Carlos han conseguido en Youtube. 👉 Para los que no les haya quedado claro: Las decenas de millón son grupos formados por 10.000.000 unidades, o lo que es lo mismo: 1 decena de millón = 10.000.000 unidades.

Marta no había escrito nada mal, pero no estamos acostumbrados a expresarnos en "decenas de millones". ¡A no ser que seas Carmen Sevilla y presentes el telecupón, claro! 🤪