Marta Torné: vacaciones en Formentera junto a su marido y sus motivos para no tener hijos

Marta Torné ya está disfrutando del verano en la espectacular isla de Formentera junto a su marido, el cineasta Roger Gual.

Según la actriz, el verano no comienza hasta que no se baña en la piscina desnuda y por eso ha decidido compartir con sus seguidores una fotografía de lo más sensual en una colchoneta con forma de alas. Sus posados más hot ya se han convertido en una tradición de la época estival.

Los posados más sexys

Así esperaba ella el verano.

En el verano de 2020 se la veía así de relajada.

Su relación con su marido Roger Gual

Torné y Gual se conocieron hace 11 años, cuando trabajaron juntos en la obra de teatro Más allá del puente. Roger Gual trabaja como un director y guionista y en el año 2012 ganó el Goya a mejor director novel por la película Smoking Room.

Después de cinco años de novios se casaron en junio de 2015. Acudieron al Juzgado de Sant Just Desvern y, al día siguiente, hicieron una celebración en el Hotel Omm donde les acompañaron 100 invitados.

Sus motivos para no tener hijos

Como a muchas otras mujeres, a Marta Torné le han preguntado un centenar de veces si quiere ser madre o cuándo va a tener hijos. La última vez que se lo preguntaron respondió más clara que nunca y contó los motivos por los que no quiere ser madre. Ella está muy feliz con la vida y no siente que sea su destino.

A la pregunta de si se ha planteado tener un hijo ella respondió: "No, siempre me lo preguntáis. Supongo que dentro de unos años ya no me lo preguntaréis porque ya será muy tarde, pero yo no tengo ganas, me parece muy complicado y muy sacrificado... Quiero decir: la raza no peligra porque yo pueda tener un hijo o no. Ya hay bastante población. Yo la vida que tengo es muy divertida, tengo libertad... bueno, ahora con todo esto es diferente...".

"Me parece muy bonito, pero no es mi destino", concluyó la actriz.