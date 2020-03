Maxi Iglesias enloquece a sus fans con una poética foto desnudo en la playa

El actor español Maxi Iglesias sube la temperatura de un otoño de por sí cálido con una foto desnudo en la playa.Y no solo desnudo, también inspirado. Porque al guapísimo Maxi el calor otoñal le hace soñar y ponerse poético sobre la toalla.

Imagen no disponible / Atresmedia

El Instagram de Maxi Iglesias es una poesía en sí mismo, y ahora más que nunca. El actor nos he regalado una sensual instantánea mientras tomaba el sol tumbado en la playa desnudo y con un tapado estratégico que en realidad deja poco a la imaginación.

Junto a la imagen, el actor de la mítica serie de Antena3 ‘Física o Química’, compartía esta rima: “El Otoño me ha robado el bañador..😜 Octubre encantado… Sigue así de soleado! 💥”. ¡El corazón nos has robado tú! Y no solo con esta foto… Hacemos una pequeña recopilación de las mejores imágenes de Maxi: