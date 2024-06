El mayor golpe de la vida de Marta Sánchez, la muerte de su hermana melliza

Marta Sánchez perdió en 2004 a uno de sus pilares fundamentales, su hermana melliza Paz.

Se trata de uno de los episodios más duros en la vida de la cantante de 58 años porque falleció a causa de un cáncer de mama tras tres años haciendo frente a esta dura enfermedad. Como ella misma recordó hace poco en una charla con Vicky Martín Berrocal, era su mejor amiga y piensa en ella a diario.

"Éramos muy diferentes. Ella era más callada, más seria, con un sentido del humor increíble que te partías de risa. Yo era más loca, más soñadora, más pizpireta... y yo no quería ser así, yo quería ser un poco como ella. Admiraba mucho su elegancia, su saber estar", confesó la intérprete de Desesperada.

Paz Sánchez se enfrentó a lo largo de su vida a varios problemas de salud: "Cogió una hepatitis muy gorda siendo muy niña y a partir de ahí su salud no era de hierro. Tuvo depresión posparto, que también fue durísima, y luego empezó con el cáncer de mama, que no se lo operaron bien, y tuvo metástasis".

Su hermana fue muy optimista sobre su recuperación, ya que "nunca la escuchó quejarse" y Marta Sánchez reveló cómo le impactó verla tan cambiada por el cáncer: "Cuando abrí la puerta, no la reconocí. Pesaba menos kilos, tenía la piel morena por el tratamiento, sin pestañas... ahí fue la única vez que se me cayó en los brazos".

Entre lágrimas, sí le dijo a Berrocal que se arrepintió de no haber pasado más tiempo con ella: "Mi carrera te exige tanto que yo me he perdido décadas de mi hermana y cuando siento su falta me pregunto por qué no he viajado más a La Coruña, que era donde ella vivía, cómo no me di cuenta de comprarle más regalos todavía, de mimarla, de llamarla todas las noches... Eso no es fácil de perdonarse a uno mismo".

Marta Sánchez charló con Bertín Osborne en otra ocasión sobre su hermana y desveló que "veía poco a su sobrino" porque vive en A Coruña y le es muy difícil ir porque todo le recuerda a Paz.