La verdad sobre la polémica portada de Marta Sánchez para 'Interviú'

La portada de la cantante española Marta Sánchez para Interviú es una de las más conocidas y polémicas de todas las realizadas por la revista, la cual cerró definitivamente en 2018.

En 1991, la artista posó desnuda para la portada de la revista. "Fue la portada más complicada", dijo en 2018 Miguel Ángel Gordillo, subdirector durante 29 años de Interviú, en una entrevista con RAC1. "Le robaron unas fotos y envió a una amiga a negociar la portada en Interviú a la baja", añadió.

Antes de la sesión de fotos al desnudo, la revista sacó imágenes comprometidas de la cantante. Así lo contó en 2023 el fotógrafo Lalo Álvarez en laSexta Xplica: "A Marta Sánchez le hicieron unas fotos en las Islas Vírgenes con un bajista negro. La pillaron desnudándose, e Interviú le ofreció pagarla y que posara".

Según publicó Europa Press Chance en 2015, la cantante no quería que esas imágenes salieran a la luz. Por eso, habló con una amiga suya para que se encargara de negociar con la revista. El objetivo era que retiraran las fotografías a cambio de una cuantía económica.

Una vez que Marta Sánchez volvió de su viaje, negoció personalmente con Interviú el posado que le ofrecieron por 40 millones de pesetas (unos 240.000 euros), según ella misma desveló.

Cuando se realizó la sesión de fotos, la revista le hizo llegar a la cantante dicha cuantía menos la cantidad de dinero negociada por la retirada de las imágenes comprometidas que le sacaron en las Islas Vírgenes.

Por tanto, según Europa Press Chance, todo fue un negocio pactado entre ambas partes, aunque Marta Sánchez siempre ha defendido que se trató de un chantaje.

Juicio por impago que pierde la cantante

Después de publicarse la revista, Marta Sánchez demandó a Interviú por impago. Así lo cuenta el exsubdirector Gordillo: "Cobró un total de 35 millones de pesetas. 20 con un talón con sus retenciones y 15 millones en negro".

Y explica lo que ocurrió durante el juicio: "Yo expliqué toda la historia ante la jueza y ganamos de calle. Los mismos abogados que contaron los billetes de los 15 millones uno a uno pusieron la demanda. Luego, como estábamos todavía en periodo abierto en Hacienda, le ingresamos el IRPF de esos 15 millones a su nombre".

La revista, condenada por filtrar una imagen

Aunque Marta Sánchez perdió el juicio por impago, sí consiguió que el Tribunal Supremo conderara a Ediciones Zeta (a la que pertenecía Interviú) en 2010.

Esto ocurrió porque se demostró que la revista había filtrado una imagen de la cantante desnuda al periódico Claro, lo cual incumplía el contrato firmado. De esta forma, Interviú se vio obligada a indemnizar a Sánchez con 300.500 euros.

Últimas declaraciones de Marta Sánchez sobre 'Interviú'

El pasado mes de febrero de este año, la cantanté habló sobre su portada en Interviú en el podcast de su amiga Vicky Martín. De esta forma, mostraba su arrepentimiento ante las decisiones que tomó en aquella época: "No pasaría otra vez por cosas que pasé por miedos, por imposición y presión. Por ejemplo, una de las cosas que más me duelen de mi vida fue posar desnuda en el Interviú", reconocía.

Y añadió: "Todavía no me perdono lo que le hice sufrir a mis padres. No pasaría por no ser yo, por no serme fiel, aunque algunas veces me he sido infiel y eso ya no lo quiero en mi vida".