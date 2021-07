Para Megan Fox los Globos de Oro de 2009 marcaron un antes y un después en su vida. Después de lo ocurrido aquella noche, la modelo y actriz de 35 años cambió su relación con el alcohol.

Lo ha contado en una entrevista con el canal Who What Wear, en la que empezó repasando sus looks de la década de los 2000 y terminó sincerándose sobre cómo uno de esos estilismos cambió su vida. En concreto, el que llevó a esa ceremonia.

Megan Fox, que llevó un vestido dorado de Ralph Lauren y el pelo recogido hacia atrás, no se sintió demasiado cómoda y eso le empujó a beber. "Odio llevar el pelo hacia atrás", contó la artista, que entonces tenía 23 años y que ahora no entiende por qué acudió así.

Megan Fox, en los Globos de Oro de 2009 // Gtresonline

"No puedo creer que permitiese que esto sucediera. Tengo una frente enorme y redonda, odio llevar el pelo peinado así", contó Fox, que afrontó esta situación con alcohol.

Ya dentro del recinto, sentada en la misma mesa que Blake Lively y los Jonas Brothers, Megan dio buena cuenta de las botellas gigantes de Moët que había en la mesa y se bebió unas cuantas copas de más. Lo que pasó después no fue nada agradable.

"Ahora no bebo por culpa de eso. Dije un montón de estupideces que no debería haber dicho en la alfombra roja", confesó Fox.

Las declaraciones de Megan Fox en los Globos de Oro de 2009

Fruto del alcohol fueron las declaraciones que Megan Fox hizo aquella noche ante las cámaras y que dieron la vuelta al mundo.

Rodeada de actrices como Kate Winslet, Jennifer López, Cameron Díaz o Angelina Jolie, dijo sentirse insegura y también se acordó de su entonces prometido, el actor Brian Austin Green, pero no en buenos términos.

"Me siento tan tristemente insegura. Estoy a punto de vomitar en este momento. Estoy tan horrorizada de estar aquí, y avergonzada. Me da miedo".

"Brian no quiere estar aquí, no quiere ser mi cita. Él es un hombre, tiene un ego. Creo que probablemente esté trabajando en música, no creo que le importe".

Otra de las frases más polémicas fue aquella con la que se comparó con el actor Alan Alda y, cuando la piropearon, respondió con un comentario nada acertado: