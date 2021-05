El llamativo vestido (por llamarlo de alguna manera) de Megan Fox en los premios Billboard

La alfombra roja de los premios Billboard no estuvo completa hasta que no aparecieron Megan Fox y el rapero Machine Gun Kelly. Llegaron tarde pero llegaron a lo grande. Sus estilismos y los desmedidos gestos de cariño captaron la atención de las cámaras agolpadas a las puertas del Microsoft Theater de Los Ángeles, donde ce celebró la entrega.

Machine Gun Kelly, ganador del premio a Mejor artista rock, estrenó corte de pelo y color de lengua. Se la tiñó de negro, como mostró a través de Instagram Stories, para acudir a la gala. Iba a juego con sus uñas y con el vestido (por llamarlo de alguna manera) de Megan Fox.

La actriz se vistió para impresionar y lo consiguió. Con un vestido de escasa tela y poco lugar a la imaginación, sorprendió a los asistentes a la cita. El diseño de Maeve Reilly asemeja un trikini negro con una falda tubo transparente, como si fuese un pareo.

Megan Fox y Machine Gun Kelly no solo llamaron la atención por sus looks, también por sus gestos. El beso con lengua que se dieron ante la cámara hizo que muchos viajasen a 2019.

El beso de Machine Gun Kelly y Megan Fox en los premios Billboard 2021. // Getty Images

Este es el beso: Cardi B y Offset en los premios Billboard de 2019.

Cardi B y Offset en los premios Billboard de 2019. // Getty Images

Megan Fox y Machine Gun Kelly: amor a primera vista

Megan Fox y Machine Gun Kelly se conocieron en el set de rodaje de la película Midnight in the Switchgrass y rápidamente saltaron chispas. Lo contó la actriz en julio de 2020 en un capítulo del podcast Give Them Lala... With Randall.

"En el momento que estuve en una habitación con él, lo saludé y lo miré a los ojos, supe de inmediato que era lo que yo llamo una llama gemela", contó Fox. "En realidad, creo que somos las dos mitades de la misma alma. Se lo dije casi de inmediato. Lo sentí de inmediato".

"No sabía lo que era el amor hasta que Megan y yo tuvimos contacto visual", dijo Machine Guy Kelly al músico a Howard Stern en septiembre de 2020.

Desde que están juntos han protagonizado dos videoclips: Bloody Valentine, en mayo de 2020, y DAYWALKER!. en marzo de 2021.