La genial respuesta de Megan Fox a quienes preguntan por su diferencia de edad con Machine Gun Kelly

Desde que empezó su relación con el rapero Machine Gun Kelly, Megan Fox ha tenido que enfrentarse en numerosas ocasiones a preguntas sobre la diferencia de edad entre ambos. Para todos esos que quieren saber, la actriz tiene una respuesta.

"Vete a la mierda. Hubiésemos estado juntos en la escuela secundaria. Es ridículo que a las mujeres se les trate de esta manera", dice la intérprete que sólo se lleva cuatro años con su chico.

Aunque él pueda parecer más joven, lo cierto es que Megan Fox tiene 35 años y Machine Gun Kelly, 31. Sólo les separan cuatro años, cuatro cursos.

Megan Fox ha hablado sobre este tema con la revista In Style, donde ha respondido al entrevistador con una pregunta: "¿Quieres hablar de patriarcado?".

"Él es cuatro años más joven que yo y la gente actúa como si estuviera saliendo con un hombre mucho más joven", apunta la actriz . "Por supuesto, ha vivido como si tuviera 19 toda su vida, pero no los tiene. Nadie parpadearía dos veces si George Clooney estuviera saliendo con alguien cuatro años menor".

Claro que no parpadearían, y no lo hacen. El actor tiene 17 años más que su mujer, la abogada Amal Clooney.

Megan Fox y Machine Gun Kelly se conocieron en el set de rodaje de la película Midnight in the Switchgrass y rápidamente saltaron chispas. Lo contó la actriz en julio de 2020 en un capítulo del podcast Give Them Lala... With Randall.

Aquello fue en el mes de marzo y dos meses más tarde se separó de su marido, el actor Brian Austin Green. Un mes más tarde, en junio de 2020, salieron sus primeras fotos oficiales.

"En el momento que estuve en una habitación con él, lo saludé y lo miré a los ojos, supe de inmediato que era lo que yo llamo una alma gemela", contó Fox sobre la primera vez que vio a su novio. "En realidad, creo que somos las dos mitades de la misma alma. Se lo dije casi de inmediato. Lo sentí de inmediato".

Fue amor a primera vista para los dos. Machine Gun Kelly también lo sintió así y se lo contó al músico a Howard Stern en septiembre de 2020: "No sabía lo que era el amor hasta que Megan y yo tuvimos contacto visual".