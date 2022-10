Meghan Markle inspira uno de sus looks en Wallis Simpson, la mujer que provocó una crisis en la Casa Real británica

Meghan Markle no estuvo invitada a despedirse de Isabel II en Balmoral // Getty Images

Meghan Markle es un icono de moda y estilo, por lo que la elección de sus looks nunca es casualidad. En este caso, la duquesa de Sussex ha compartido unas imágenes junto a su marido Harry y lleva un precioso conjunto rojo muy similar al que utilizó un personaje muy relevante de la historia de la Corona británica.

Se trata de Wallis Simpson, la mujer divorciada que provocó que el tío de Isabel II, el rey Edward abdicara por amor y fuera ella la que tuviera que subir al trono, hasta su fallecimiento hace pocas semanas. En su caso, fue un look que llevó en 1971 con un top de cuello de tortuga.

No solo coincidieron en la ropa, ya que Meghan se ha puesto unos pendientes dorados iguales y un peinado con moño parecido. Este look ya lo había llevado para la gala One Young World, unos días antes de la muerte de Isabel II.

Meghan Markle ya se inspiró en Wallis Simpson

No es la primera vez que la duquesa de Sussex se inspira en uno de los outfits de Simpson, ya que en 2021 se puso un vestido negro con un detalle blanco a la altura del pecho.

Wallis ya había usado algo así en la década de los 30.

Sin duda, Meghan Markle conoce muy bien las referencias estéticas y sabe que esto iba a llamar la atención.