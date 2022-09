El príncipe Harry se enteró por la prensa de muerte de su abuela, la reina Isabel II

Cuando saltaron las alarmas en el castillo de Balmoral sobre el estado de salud de la reina de Inglaterra, toda la familia real puso rumbo a Escocia para estar al lado de Isabel II en sus últimos momentos.

El Príncipe Harry volaba desde California para encontrarse con su familia, pero no llegó a tiempo. Sí estaban Andrés, Eduardo y Guillermo, que aterrizaron en Balmoral a las cuatro de la tarde. Aunque no existe confirmación sobre si llegaron a despedirse o no de Isabel II, lo cierto es que ya estaban reunidos cuando se produjo el comunicado oficial de la muerte de la monarca.

El que todavía no había llegado a Balmoral era Harry, que estaba en pleno vuelo cuando la Casa Real Británica hizo público el fallecimiento de la reina. Las televisiones y periódicos de todo el país se hicieron eco de la noticia a las 18:30 horas y su avión, un Cessna privado, aterrizaba en Escocia 16 minutos después. Llegó a Balmoral en coche sobre las 20:00h.

- Prince Harry was informed of The Queen’s death just before 18:30

- He landed not long after

- He arrived at Balmoral at 20:00 pic.twitter.com/KZPoEdZAIy