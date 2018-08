‘Mejor sola que con Maluma’, la campaña viral contra el cantante

La polémica envuelve a Maluma desde hace mucho tiempo, concretamente desde que estrenó su tema 'Cuatro babys', con una letra explícitamente machista.

Desde entonces esto no ha cambiado, vetándolo incluso en algunos lugares para que no actuase. Y cuando publicó la portada de su nuevo single 'Mala Mía' estas críticas han vuelto a cobrar más fuerza, así como la publicación de su correspondiente videoclip en el que aparece rodeado de mujeres semidesnudas que no tienen otro papel que adorarlo y estar bajo sus órdenes.

Por este motivo, la usuaria de Twitter @calcetesbrutes ha iniciado la campaña #MejorSolaQueConMaluma, que consiste en publicar una foto en la cama mostrándole el dedo anular al cantante a modo de protesta.

A esta usuaria se le han unido cientos de personas que apoyan esta iniciativa para protestar por el contenido machista de las canciones y los vídeos del colombiano.