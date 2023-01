El mensaje oculto de la chaqueta de cuero de Aitana

Después de pasar unos días en Londres con amigos y de una pequeña escapada romántica a Baqueira, Aitana y Sebastián Yatra pusieron rumbo a Los Ángeles la semana pasada para pasar unos días de descanso.

La revista ¡Hola! los fotografiaba en una actitud cariñosa que no deja lugar a dudas. Después de muchos rumores se confirma que Aitana y Sebastián Yatra guardan entre ellos algo más que una simple amistad. Se conocieron por primera vez en 2017, cuando Aitana concursaba en Operación Triunfo, y durante todos estos años han cosechado una estrecha relación que se ha tornado en romance tras la ruptura de la cantante con Miguel Bernardeau.

Así, durante su estancia en Los Ángeles, la pareja no ha perdido el tiempo y han hecho un montón de planes para exprimir al máximo sus días fuera de España, donde los paparazzi siguen atentos su día a día. Están alojados en la casa que el colombiano tiene allí. Sus fotos en redes sociales no dejan lugar a dudas: mismas ubicaciones, fondos...

Pero estos no son los únicos detalles que no han pasado desapercibidos. El último look de Aitana para pasear por la ciudad de las estrellas esconde un mensaje muy especial: ya no esconde su amor por Sebastián Yatra.

La chaqueta de cuero que la cantante ha lucido en sus redes sociales tiene dueño. Y ese no es otro que el cantante colombiano, que ha utilizado esta misma prenda en varias ocasiones. Las pruebas no dejan lugar a dudas. Aitana y Sebastián Yatra comparten mucho más que armario.

Lo cierto es que esta no es ninguna novedad en las costumbres de Aitana. Ya cuando concursaba en el talent show musical utilizaba con mucha asiduidad un jersey de color verde que en realidad pertenecía a Luis Cepeda, con el que mantuvo una relación amorosa poco después de salir de la academia.