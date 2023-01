Los vídeos que muestran la química entre Aitana y Sebastián Yatra desde el primer día

Cada vez son más las evidencias que prueban que entre Aitana y Sebastián Yatra hay algo más que una bonita amistad.

Hace solo unos días descubríamos la escapada que los artistas hicieron a Baqueira Beret gracias a una foto de los artistas con una seguidora. La imagen confirmaba que la pareja había pasado un fin de semana en la nieve y ahora la revista ¡Hola! va más allá y confirma el romance entre ellos.

Según la citada revista, Yatra estaría haciendo vida en el chalet que Aitana tiene a las afueras de Madrid. Acompañan la información unas fotografías de la pareja saliendo a cenar con la madre del colombiano.

Esta incipiente relación ha puesto patas arriba las redes sociales, que arrancaban el 2023 en estado de shock tras conocer la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau. A pesar de que ya no eran pareja continuaron con la promoción de la serie La Última como si nada hubiera ocurrido.

Lo cierto es que Aitana y Sebastian Yatra se conocen desde hace más de cinco años, cuando la joven era todavía una triunfita que daba sus primeros pasos en la industria musical. Ahora vende millones de discos, hace giras internacionales y ha dado el salto al mundo de la interpretación.

Su primer encuentro en Operación Triunfo en 2018

Por aquel entonces Aitana se encontraba concursando en Operación Triunfo, y el artista invitado a la gala de la semifinal fue Sebastián, que ya se estrenaba en el mundo de la música urbana como estrella internacional, y cantó su tema Sutra.

"Lo típico, estaba cantando así a todo el mundo. Llega, se acerca un montón y empieza a cantar así superchulo y yo literalmente me tuve que tirar un poco para atrás en plan 'por favor tranquilo', pero el lo hizo con toda su buena fe".

"¿Le hiciste una semicobra?", preguntaba Pablo López a la coach, a lo que ella ha negado entre risas, y Sebastián no dudaba en contar su versión de los hechos. "Yo fui a cantar, yo ni me enteré. Chequeo Twitter como a las tres horas y toda España encima de mi: 'Aléjate de Aitana'. Yo me fui para Colombia al día siguiente gracias a Dios".

Crece la amistad entre ellos: de Los Ángeles a La Voz Kids

Poco después de salir de la Academia de Operación Triunfo, la cantante viajaba a Los Ángeles para asistir a los Latin Grammy. Allí se encontró con Yatra en una prueba de sonido y las cosas fueron fluyendo de manera natural.

"Yo tenía una prueba de sonido para una presentación y él estaba haciendo su prueba de sonido. Y súper bien, súper cordial y recuerdo que me dijo 'Luego yo voy a ir a México', porque yo también iba a hacer promoción allí, y dijo 'Si quieres nos podemos ver'. Y ahí nació una bonita amistad hasta ahora, que estamos grabando La Voz Kids en España. Y la verdad es que le tengo mucho cariño y lo admiro muchísimo. Ahora mismo él es de mis mejores amigos", dijo en una de sus visitas a Colombia.

Aitana y Sebastián Yatra // Gtres

Tres años más tarde, en 2021, los dos fueron nombrados coaches de La Voz Kids, año en el que se iniciaron las grabaciones aunque el programa se haya emitido este 2022.

Aitana cuenta cómo conoció a Sebastián Yatra en La Voz Kids // La Voz Kids

Una época en la que Aitana y Sebastián pasaron mucho tiempo juntos y su amistad de consolidó todavía más, volviéndose prácticamente inseparables. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, en algunas de ellas en compañía de Miguel Bernardeau, pareja de Aitana en ese momento, pero también solos.

Incluso grabaron hace dos años una versión del conocido formato Karpool Karaoke en la que las muestras de cariño son evidentes.

Sus colaboraciones musicales: 'Corazón sin Vida' y 'Las Dudas'

Aunque hacía tiempo que se sabía que Aitana y Sebastián estaban preparando un tema juntos, no fue hasta entrada la cuarentena cuando ambos lanzaron Corazón sin vida, un tema en el que parafrasean el mítico Corazón partío de Alejandro Sanz.

La han cantado juntos en directo sobre el escenario de la gira 11 Razones en más de una ocasión.

La segunda colaboración de Sebastián y Aitana, Las Dudas, llega a principios de 2022, cuando el artista lanza su último trabajo, Dharma.

Tanto la promoción que hicieron de este tema como su actuación en el especial de Nochevieja de 2020 de Aitana puso de manifiesto la enorme química que hay entre ambos.