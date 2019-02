Las mentiras de Instagram: Paula Gonu desvela todos los secretos de las fotos retocadas

Paula Gonu acumula hordas de seguidores en sus redes sociales. En Instagram, en Twitter, en Youtube... La joven se ha convertido en muy poco tiempo en toda una creadora de contenido que hasta vende su propio merchadising.

La joven suele acostumbrar a publicar los típicos 'challenge' divertidos, los tags que piden sus seguidores, los clásicos 'house tour' y etcétera.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la joven ha mostrado su lado más sincero y natural y ha querido charlar de manera transparente con sus seguidores. Hace ya unas semanas publicó un vídeo en Youtube hablando de "las mentiras de los influencers" e incluso confiesa que ella también las ha dicho. Gonu se refería a los discursos promocionales, a los "esta crema que me funciona genial", que probablemente no tengan nada de verdad. También se fue de compras y cogió varios pantalones de la talla 38 de diferentes marcas para comprobar si le servían o no.

Así, la última "verdad" que ha destapado Paula Gonu es la cuestionable "realidad" de las fotos en Instagram. Prácticamente todos los influencers utilizan Photoshop y mejoran sus fotos para que parezcan perfectas, pero la vida real no es así. "No os creáis nada", dice la joven...