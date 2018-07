La metedura de pata de Demi Lovato en una entrevista

A Demi Lovato le preguntaron en un cuestionario cuál era su plato preferido, y ella contestó: "las tazas" . Aunque la cantante ha salido en su defensa a través de las redes sociales reconociendo que lo dijo de broma y declarando que quien no lo entienda es porque no tiene sentido del humor, la entrevista ha dejado huella en la red.

Demi Lovato ha incendiado las redes sociales, aunque no sabemos aún si ha sido queriendo o sin querer. Resulta que la cantante acudió a una entrevista, y cuando le preguntaron cuál era su plato favorito, ella contestó que eran las tazas. Una declaración que ha corrido por la red de forma viral.

A la pregunta de "¿Cuál es tu plato favorito?", la cantante respondió que su plato favorito eran... ¡las tazas!: "Porque son muy cómodas de coger y sirven para contener cosas que no te gusta tocar como el café o el té caliente", declaró Lovato.

Ante tal revuelo, la cantante ha salido en su defensa a través de las redes sociales afirmando que lo dijo de broma: "Para cualquiera que realmente piense no he entendido bien la pregunta "plato favorito", es que claramente no tiene mi sentido del humor".