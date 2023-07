Mick Jagger se promete con su novia de 36 años, Mel Hamrick

Ya es oficial. Hace días (incluso años) que se rumorea que la pareja formada por la estrella del rock Mick Jagger y la modelo Melanie Hamrick podrían planear casarse. The Mirrorha confirmado que sí, según han afirmado algunos amigos del entorno de la pareja.

La exbailarina, que conoció al cantante en 2014, tiene menos de la mitad de su edad y es madre de su octavo hijo, Deveraux, de seis años.

Su compromiso ha sido confirmado durante un reciente viaje a Nueva York. La fuente ha facilitado la información de las amistades de la joven de 36 años: “Melanie estaba en el American Ballet Theatre y les estaba diciendo a sus amigos que estaba comprometida con Mick. Tenía muy claro que su anillo es un anillo de compromiso y ahora es su prometida. Su familia también entiende mucho que estén comprometidos y están emocionados, cuenta el medio británico.

La aclaración del anillo tiene su origen el pasado mes de noviembre, donde Mel habló a los medios de comunicación durante la presentación de su primera novela First Position.

El gran anillo de diamantes que llevaba puesto suscitó dudas y preguntas. No era una joya cualquiera, y Hamrick contestó dando lugar a especulaciones: “Tengo que reírme porque: ¿Mick me dio el anillo? Sí. ¿Es para este dedo? Sí. Pero, ¿somos como adolescentes cachondos que nos damos... En mi mente, es un anillo de promesa. Seremos inmaduros y lo llamaremos anillo de promesa", zanjó la modelo.

Aunque aún se desconocen los detalles de la ceremonia: cuándo o dónde, y también siquiera si la habrá. “No hay planes para una boda, pero significa mucho para Melanie estar comprometida, eso es lo que ha estado diciendo. Todos sus amigos están felices por ella”, ha agregado la fuente principal.

Lo que sí se sabe es que este sería el tercer matrimonio del cantante deThe Rolling Stones.

Los matrimonios pasados de Mick Jagger

Sus ocho hijos han sido con cinco mujeres distintas, pero Jagger solo ha tenido otros dos matrimonios.

El primero fue con Bianca Pérez Mora (1971-1977), una relación que estuvo rodeada de rumores sobre adulterio y con quien tuvo una hija. En el libro The Rolling Stones All the Songs: The Story Behind Every Track, publicado en 2016 por Philippe Margotin y Jean-Michel Guesdon, se cuenta que Bianca llegó a decir: "Mi matrimonio finalizó el día de mi boda".

Tras el divorcio, el cantante le propuso matrimonio a la modelo Jerry Hall, con quien se casó en 1990 y estuvo hasta 1999. Con ella tuvo cuatro hijos.

Además, Mick tuvo un hijo con la actriz Marsha Hunt y otro con la modelo Luciana Morad Gimenez.

Su última pareja antes de Melanie fue la diseñadora de moda L 'Wren Scott. Jagger estuvo con ella desde 2001 hasta su suicidio, en 2014. Ese mismo año se hizo pública su relación con su actual prometida, Melanie Hamrick.