Migos cantan 'Dance With Somebody' de Whitney Houston con su particular estilo en el Carpool Karaoke

Quavo, Offset y Takeoff, más conocidos como el trío 'Migos', se han subido al Carpool Karaoke de James Corden para dar rienda suelta a su imaginación y su sentido del humor.

Como es habitual es el formato, los raperos cantaron (a su manera) algunos de sus éxitos e hicieron su particular versión de uno de los temas más míticos: 'I Wanna Dance With Somebody', de Whitney Houston. James Corden ha demostrado que tiene sangre de rapero y los ayudó a cantar 'Bad and Boujee' y 'Walk It Talk It'. Poco después se atrevieron con el 'Sweet Caroline' de Neil Diamond.

Después de hacer una pequeña parada para comprar algo de ropa y ponerse a la última, James Corden los invitó a probar sus clásicos instrumentos de juguete.

El trío de raperos se encuentra actualmente de gira con Drake, que está presentado su último trabajo 'Scorpion'