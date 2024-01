Miguel Herrán y Celia Pedraza anuncian el nacimiento de su primera hija

Miguel Herrán y Celia Pedraza, la hermana de la actriz María Pedraza, han compartido en redes sociales el feliz anuncio del nacimiento de su primera hija.

En Instagram, el actor ha subido una foto en la cama del hospital en la que aparecen los tres y escribe la frase 'Os quiero'. Se trata de una buenísima noticia para empezar el fin de semana que sus amigos y fans han celebrado poniéndole comentarios, como Jaime Lorente, Belinda Washington o Miguel Ángel Muñoz.

El actor habló de su recién llegada paternidad en una entrevista en El País hace una semana, explicando que sentía mucha tranquilidad ante el inminente nacimiento: "Hay como tres grandes cosas que hacer en el pack básico de la vida en sociedad: comprarte una casa, tener un hijo y casarse. Me acojona saber cómo ayudar a mi hija en lo que le pueda venir. Lo más importante que se le puede dar a un hijo es tu presencia. Puede tener mejor comida, peor, puede pasar más frío, menos, puede vivir en una casa más bonita o no. Pero si tú estás ahí para ella, y la escuchas y estás de verdad, creo que esa persona tiene todas las de ganar".

Del mismo modo, reveló que nada más enterarse del embarazo de Celia se compró la moto más potente que vio en la tienda: "Cuando me enteré de que iba a ser padre, encargué la moto más gorda y más potente que se vende. Si me pasa algo, eso no sería una ausencia. Si yo dejo a mi familia abandonada y hago otra vida, me voy a sentir un mierda siempre".

"Pero si yo hoy salgo de aquí y me mato yendo a mi casa, es algo que no puedo evitar y es algo que no tiene que ver con la adrenalina, porque la mayoría de los accidentes ocurren en semáforos. Mi pareja, de hecho, tiene una moto de 750 metros cúbicos. Los dos somos salvajes y no vamos a dejar de hacer estas cosas. Entonces ya no tendríamos la vida que queremos", apuntó el protagonista de Los Farad.

