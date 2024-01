La frase de unas fans que no gustó a Miguel Herrán: "No es agradable de escuchar"

El actor Miguel Herrán se ha convertido en uno de los rostros más demandados de la ficción española. El intérprete de 27 años atraviesa un gran momento profesional desde que participó en La casa de papel (2017-2021) y este 2024 lo arranca con una serie recién estrenada (Los Farad) y una película a punto de llegar a los cines (Valle de sombras).

El intérprete, al que descubrió Daniel Guzmán cuando buscaba un protagonista para la película A cambio de nada, lleva además la etiqueta de guapo oficial de la industria, aunque no es precisamente algo con lo que esté de acuerdo.

"No creo que sea así. La belleza es algo tremendamente subjetivo", asegura en una reciente entrevista en El País Semanal. "Además, voy a decir más: hay un canon básico de esta sociedad con el que no cumplo ni voy a cumplir jamás, y es la altura", continúa el actor, que defiende que el público tiende a idealizar a los actores y luego se decepciona al verlos en persona.

La desagradable frase de un grupo de fans

Lo sabe de primera mano porque lo experimentó hace solo unos días durante un viaje a Países Bajos. "Esto el otro día lo viví en el teatro Tuschinski, en ­Ámsterdam. Se me acercó un grupo de chicas españolas y me sueltan: '¿Te podemos decir algo? No esperábamos que fueras bajito'. Y les respondo, bueno, lo entiendo, porque no es la primera vez, no me ofende. Pero no es agradable de escuchar", confiesa en la charla Herrán, que ya de niño escuchaba este tipo de comentarios.

"Yo lo he sufrido de pequeño: 'A ver, Miguel, es que me gustas, pero es que eres muy bajito'. Hay ciertas cosas en nuestra sociedad sobre las que la gente opina sin rubor. Y hay otras con las que no te puedes meter", cuenta el intérprete que, según su página de Wikipedia, mide 1,70 metros.

En la charla también habla de autoestima y confiesa que vivió muchísimo tiempo sin amor propio. "Nunca lo había tenido, nunca, jamás. Y era algo que me daba muchísima envidia de la gente que conocía que se sentía muy bien. Por ejemplo, con el tema del cuerpo yo antes era un maniático del entrenamiento y tal, porque nunca me encontraba a gusto. El día que conseguí cambiar eso para mí fue enorme", apunta.