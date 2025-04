Miley Cyrus y ABBA: el mix de 'End of the World' y 'Mamma Mia' se hace viral

Hay mezclas imposibles que, cuando se hacen realidad, funcionan mejor de lo que nadie esperaba. Eso es lo que está ocurriendo con el mashup viral que une End of the World, el irónico nuevo tema de Miley Cyrus, con el clásico Mamma Mia de ABBA.

El remix, que ha empezado a circular por X, fusiona la canción de Miley con la base rítmica y melódica del hit sueco de 1975... Y encajan perfectamente. La voz de Miley flota a las mil maravillas sobre el ritmo alegre del hit Mamma Mia, dando lugar a una especie de power ballad disco que parece cien por cien real.

Un mashup que pone de relieve la inspiración setentera del sonido de End of the World, primer single oficial del nuevo disco de Miley Something Beautiful.