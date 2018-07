Miley Cyrus y Ariana Grande cantan 'Don't dream it's over'

PARA 'HAPPY HIPPIE FOUNDATION'

Hace poco se anunciaba la creación de Happy Hippie Foundation, la fundación de Miley Cyrus para apoyar a jóvenes pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos. Una parte de este proyecto son las llamadas Backyard Sessions, que inauguró cantando a dúo el mítico Different de Joan Jett cantando con la propia Joan. Ahora le toca el turno a Ariana Grande, donde ambas interpretan otro clásico: Don't dream it's over.