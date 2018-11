Miley Cyrus explica que su casa se ha quemado en los incendios de California

Hace meses que Miley Cyrus decidió centrarse en su vida personal y alejarse de los focos. La que fue una de las artistas más polémicas hace unos años, borró todo el contenido de su cuenta de Instagram y dejó de publicar nada en las redes sociales.

Pero ahora ha vuelto a Twitter por un triste motivo, para solidarizarse con los afectados por los incendios que están arrasando parte de California. Famosos como Kim Kardashian, Lady Gaga, Orlando Bloom o Guillermo del Toro han tenido que ser evacuados de sus casas por la proximidad de las llamas.

Miley Cyrus fue una de ellas y además ha sido de las que, finalmente, han perdido su vivienda en California. Así lo ha explicado a través de Twitter, dando gracias por estar entre los afortunados que pudieron huir con vida, ya que la cifra de fallecidos asciende a 31 y hay un centenar de personas desaparecidas.

"Completamente devastada por los fuegos que están afectando a mi comunidad. Soy una de las afortunadas. Mis animales y el amor de mi vida están a salvo y eso es todo lo que importa ahora mismo. Mi casa ya no está en pie pero los recuerdos compartidos con mi familia y amigos me hacen mantenerme fuerte. Estoy agradecida por todo lo que he dejado", escribía.

Los siguientes mensajes han sido para agradecer a los bomberos su labor y que pongan su vida en peligro para ayudar a los demás y para pedir donaciones para ayudar a toda la zona afectada.

Miley Cyrus no ha sido la única cara conocida que se ha quedado sin casa debido a los incendios. El actor Gerard Butler, Robin Thicke, Shannen Doherty, Caitlyn Jenner o Camille Grammer tampoco han podido salvar sus mansiones de las llamas.