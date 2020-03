La millonaria boda de una de las bailarinas de Justin Bieber

Según el diario Daily Mail, la novia Xenia Deli de 26 años ha contraído matrimonio con un millonario egipcio llamado Ossama Fathi Rabah Al-Sharif.

La boda tuvo lugar en la isla griega de Santorini y ha superado el millón de euros, por lo que os podéis imaginar que en el bodorrio no faltó ni un solo detalle.

Xenia es conocida por protagonizar el videoclip de 'What do you mean?' de Justin Bieber y también es modelo.

La joven ha querido compartir con todos sus seguidores una bonita foto con el que ya es su marido y le ha dedicado unas bonitas palabras: "Gracias mi amor por un día tan memorable! Está grabado en mi corazón para siempre!".

¡Que vivan los novios!