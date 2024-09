La millonaria cuenta bancaria de Jenna Ortega con solo 21 años gracias a 'Miércoles' o 'Beetlejuice'

Tim Burton ha elegido a Jenna Ortega como digna sucesora de su gran musa, la actriz Winona Ryder.

El director de cine, autor de míticas cintas de fantasía y terror como Charlie y la fábrica de chocolate, La novia cadáver o Sombras tenebrosas, ha encontrado en la joven actriz, niña prodigio de la factoría Disney y de la saga de terror Scream —protagonizó la quinta y la sexta entrega—, a la actriz perfecta para dar vida a los potentes personajes femeninos de sus últimos trabajos: Miércoles Addams, para la serie de Netflix Miércoles, y Astrid Deetz en la secuela de Beetlejuice.

Con motivo del estreno de Beetlejuice Beetlejuice este mismo viernes, la intérprete de 22 años debutó en la alfombra roja del Festival de Venecia donde se presentó la película. Durante la jornada, Ortega compartió protagonismo con Winona Ryder, que en la cinta vuelve a ponerse en la piel de Lydia Deetz, su madre en la ficción.

Ryder y Ortega posaron juntas, cómplices y sonrientes, haciendo gala de la relación que las dos actrices mantienen y confirmando que la protagonista de Eduardo Manostijeras ya tiene heredera de fama, talento y estilo made in Burton entre la nueva generación.

Y una millonaria cuenta bancaria

De la misma manera que su fama se ha multiplicado, la cuenta bancaria de Jenna Ortega, autora del baile viral de su personaje en la serie de Tim Burton, también ha ido añadiendo ceros a su saldo.

Miércoles firmó un magnífico estreno en la plataforma Netflix y eso tuvo una extraordinaria repercusión en la carrera de la actriz de 22 años que, según la web Koimoi, en la segunda temporada multiplicó por 8 los 30.000 dólares por episodio de la primera temporada; es decir, podría haber cobrado 250.000 dólares por cada capítulo de la temporada que se estrenará en 2025, convirtiéndose en una de las actrices mejor pagadas de su generación.

Otros medios de comunicación estadounidenses como Celebrity Networth afirman que el patrimonio de la actriz, que lleva trabajando delante de las cámaras desde los 10 años, rondaría 5 millones de dólares.

Claro que sus ingresos no le han llegado sólo por Miércoles, pues a pesar de su juventud Jenna presume de un amplio curriculum y ha participado en otros éxitos de la plataforma como Jane the Virgin o You, además de las películas taquilleras Iron Man 3, y las ya mencionadas Scream V, Scream VI —papeles con los que se ganó el apelativo de ‘Reina del grito’— y Beetlejuice Beetlejuice.

Al margen de sus trabajos como intérprete, Jenna Ortega es uno de los rostros jóvenes más demandados por las marcas, con más de 38 millones de seguidores en Instagram —más de la mitad como consecuencia de su papel en la serie de Tim Burton—: es embajadora de la firma de cosmética Neutrógena y de Adidas Sportswear, e imagen de un perfume de Dior.

A ese impresionante patrimonio neto de la joven estrella, se suman también los ingresos que recibe por sus publicaciones en las redes sociales.

Según el portal Life & Style, la protagonistas de Beetlejuice Beetlejuice podría llegar a cobrar más de cien mil dólares —concretamente 117.383, o sea, más de 100.000 euros— por publicación patrocinada en sus redes sociales.

La chica rica, estilosa y filántropa

Con una cuenta corriente más que saneada, Jenna Ortega no es tachada precisamente de llevar una vida ostentosa, rodeada de lujos. Si algo destaca la prensa americana de ella es su filantropía y el apoyo a diversas causas sociales.

La intérprete californiana, que también causó sensación al acompañar a Sabrina Carpenter, la estrella músical del momento, en el videoclip de su canción Taste, ha participado en diferentes organizaciones que promueven el respaldo a los inmigrantes en Estados Unidos, que luchan contra el racismo, que defienden a la comunidad LGBTI y que cuidan a niños con cáncer. En los últimos meses, además, por su apoyo a Palestina en el conflicto entre Israel y Hamás ha sido acusada de antisemitismo.