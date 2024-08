La curiosa tradición de Sabrina Carpenter siempre que publica un álbum

Sabrina Carpenter es la artista del momento. Aunque la cantante parece que ha tocado el éxito con las manos en cuestión de tan solo un año, lo cierto es que lleva desde los 10 años metida en la industria musical y audiovisual.

Por eso, el gran recibimiento de su sexto álbum, Short N' Sweet, es el resultado de 15 años luchando por hacerse hueco entre las artistas pop del momento. Y como la cantante de Expresso no olvida de dónde viene, el día del lanzamiento de su nuevo disco le dio la bienvenida como al resto de sus proyectos.

Y es que la artista ha compartido con sus seguidores una divertida fotografía a la que pronto se han unido otras que hizo en el pasado. En ella, se puede ver a Carpenter metida en un carro de la compra en una tienda, mientras sujeta varios ejemplares de su nuevo álbum.

No es la primera vez que la intérprete de Please, please, please recibe y promociona así la salida de un nuevo disco, pues lo ha hecho con cada lanzamiento: la cantante estadounidense también sostuvo entre sus manos en un carrito los álbumes Eyes Wide Open (2015), Evolution (2016), Singular Act I (2018), Singular Act II (2019) y Emails I Can't Send (2022).

Las imágenes de estas otras veces han sido rápidamente compartidas por redes sociales por la bonita tradición que sigue desde 2015.

Y aunque la artista ha crecido y ha cambiado notablemente de apariencia, la ilusión que transmite con este tierno gesto se ha mantenido durante el tiempo.