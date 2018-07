Miriam, de OT, estará en la cuarta temporada de 'Vis a Vis'

Desde que salió de la academia de Operación Triunfo, Miriam Rodríguez no ha parado. Nada más terminar el talent show, la cantante se puso manos a la obra y compuso 'Hay Algo en Mí', su primer single y banda sonora de la nueva temporada de 'Vis a Vis', una de sus series favoritas.

Sin embargo, aunque Miriam había mostrado más de una vez su entusiasmo por el mundo de la interpretación, seguro que nunca imaginó que la ficción de Globomedia querría contar con ella para la pequeña pantalla.

Así, FOX España ha sorprendido a más de uno al anunciar que Miriam Rodríguez formará parte del elenco de actrices protagonizando un pequeño cameo en uno de los episodios de esta nueva entrega. Palacios, el personaje interpretado por Alberto Velasco, formará un coro en Cruz del Norte y Miriam será una de estas reclusas que cantará en el conjunto.

Miriam ya ha grabado su participación en la serie, que no veremos hasta 2019.

Una de las primeras compañeras en darle la enhorabuena ha sido Aitana, que ha publicado en su Twitter un bonito mensaje: "Con fuerza, constancia, trabajo, pontencial, carisma etc etc etc todo lo que tiene ella y lo que consigue, como no iba a estar Miriam en #VisAVis Felicidades".