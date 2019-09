Miriam Sánchez reaparece irreconocible tras su operación de cirugía estética

No veíamos a Miriam Sánchez, o también conocida como la exactriz porno Lucía Lapiedra, en televisión desde que en 2013, colaborara como "asesora del amor" en un conocido programa de televisión, o su participación al año siguiente en Mira quién salta. Solo algunas noticias sueltas y muy extrañas, como cuando vendió sus prótesis mamarias firmadas a una fan, lo que apuntaba a posibles problemas económicos.

DEPRESIÓN Y RELACIONES TÓXICAS

Radicalmente cambiada, Miriam estuvo en un plató de televisión este fin de semana para explicar el por qué de su "desaparición" de los medios: "No me apetecía salir a la calle ni estar con mi familia". Todo esto, derivado de una relación tóxica que le obligaba a "hacer ayunos de tres días" para mantener su figura. Algo que aguantó hasta que no pudo más y dio un giro radical: "Me rapé la cabeza al cero, me empecé a tatuar y empecé a comer", engordando más de 15 kilos. Además, Miriam admitió que tuvo "un par de sustos" por mezclar los ansiolíticos con el consumo de otras sustancias.

¿VUELVE A LA TV?

"Estoy en un momento en el que no tengo mucha idea de lo que quiero. Me gusta el mundo de la tele porque si no no hubiera estado tantos años", comentaba la excolaboradora en la entrevista, donde también dijo que había recibido algunas ofertas para participar en un reality show de lujo: "Pero aún no estoy preparada. Lo siento mucho porque en las redes me querían pero no me compensaría. Sí me veo, a lo mejor pasado un tiempo y si estoy más fuerte, en un GH Dúo o una colaboración en el propio GH VIP".

PONE A RAFA MORA EN SU SITIO

Además, Miriam aprovechó el momento para recordarle a Rafa Mora que le "debe mucho": "Tú estás ahí gracias a mí".

EL CAMBIO RADICAL DE MIRIAM

Miriam Sánchez mostró el aspecto que tenía tras este período de depresión y baja autoestima, anunciando que se sometería a un operación de cirugía estética para recuperar su figura. En su cuenta de Twitter, no dudó en compartir un vídeo en el que podíamos ver su gran cambio físico.

La exactriz porno quiso alejarse de la vida pública en un primer momento para poder centrarse en su pequeña Miriam, hija que tuvo con el periodista Pipi Estrada. Pero Miriam ha decidido reaparecer para explicar el infierno que ha vivido los últimos años.

¿PROBLEMAS ECONÓMICOS?

La operación por la que ha pasado Miriam Sánchez tenía un alto coste, y así lo hizo saber la colaboradora a través de redes sociales, donde nombraba a la clínica, para tratar de abaratar ese importe a cambio de publicidad del centro.

Pero días después de haber pasado por el quirófano, la ex actriz porno contó a través de Twitter que no solo vendía su coche, sino que también accedería a firmar fotos, DVD revistas e incluso se ofrece a hacerse fotografías con sus seguidores. "Eso sí, seriedad, contrato y demás", pedía través de redes.

¿Veremos pronto a Miriam de vuelta en la televisión?