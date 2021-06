Mischa Barton revela que se sintió obligada a perder la virginidad en la serie 'The O.C'

Comenzó muy joven en la industria del cine y la televisión y esa inocencia provocó que su alrededor se aprovechase de ella. Así lo ha revelado en una entrevista con Harper's Bazaar la actriz Mischa Barton, que interpretó a la inolvidable Marissa Cooper en la serie The Oc. Sin embargo, no fue en esa serie cuando el público comenzó a verla como un símbolo sexual. Fue antes, cuando solo tenía 13 años.

La actriz ha revelado que ahora, con la perspectiva que le brinda el paso del tiempo, es capaz de reconocer que lo que ella representaba no era adecuado para su edad. "Fue para la película Pups cuando tuve mi primer beso en la pantalla y en la vida real, frente a todo un equipo. ... La película explotó en Asia y me convertí en un extraño símbolo sexual allí. Tenía 13 años", explicó.

La actriz continuó hablando de la época en la que interpretó a Marissa Cooper en la serie 'The O.C', que rodó cuando tenía 18 años. Barton ha explicado que sentía que estaba bajo mucha presión en el set de rodaje para satisfacer "necesidades, demandas y metas" establecidas por personas mucho mayores que ella. Su personaje vivía una vida mucho más salvaje que la suya y sentía que estaba engañando al espectador.

"Ser virgen en aquel momento, en aquel contexto, me hacía sentir como fraude. Estaba interpretando a una chica segura de sí misma, que pasaba página rápidamente y era un poco promiscua y, sin embargo, yo seguía siendo virgen. Los chicos de la serie éramos la quinta esencia de los adolescentes americanos ricos y privilegiados que bebían, se drogaban y, por supuesto, tenían sexo", explica la actriz.

Benjamin McKenzie and Mischa Barton // Getty

"Mis primeras veces ocurrieron delante de la cámara"

Esa presión por convertirse en lo que el público reclamaba y no en lo que en realidad era provocó que la actriz terminase cediendo para encajar. "Empecé a preocuparme de verdad por no poder interpretar a mi personaje si no me daba prisa y maduraba un poco. ¿Que si alguna vez me sentí presionada para mantener relaciones sexuales con alguien? Bueno, después de que me persiguieran hombres mayores de 30 años, al final lo hice. Me siento un poco culpable porque dejé que sucediera. Sentí mucha presión para tener sexo, no sólo por parte de él, sino de la sociedad en general. Esto fue al principio de esos días críticos y cuando finalmente conocí a alguien nuevo y quise alejarme de la situación, se creó un ambiente tóxico y manipulador", asegura.

A sus 35 años, Barton es capaz de reflexionar sobre los acontecimientos pasados sin sentirse totalmente culpable, ya que la actriz no es más que una víctima de la industria y el sistema que le rodeaba en aquel momento. Da su testimonio para ayudar a que las jóvenes de ahora y los niños del futuro se sientan protegidos.

"Desde la adolescencia mis primeras veces ocurrieron delante de la cámara: mi primer beso, mi primera menstruación, mi primera experiencia sexual... He aprendido por fin lo que significa ser dueña de mi propia sexualidad. Me ha encantado ver cómo las mujeres rompen esos tabúes. Cuanto más hablemos de lo que hemos hecho a las generaciones pasadas, ya sea Britney Spears, que fue tan mal tratada por la prensa, o Natalie Portman hablando de cómo se sintió excesivamente sexualizada cuando era niña, antes podremos proteger a nuestras jóvenes y aprender de nuestros errores como sociedad", dijo.