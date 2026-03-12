Morrisey suspende su concierto en Valencia a causa del ruido de las Fallas: "No pudo descansar durante la noche"

Morrissey, cantante que saltó a la fama como vocalista de The Smiths, ha anunciado en un comunicado que no podrá actuar en el concierto programado para hoy 12 de marzo debido al ruido que había anoche en Valencia a causa de la celebración de las Fallas.

"Tras dos días de viaje por carretera", explicaba su equipo, "Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico".

El británico había dado su último concierto en Milán y con su show en el Palau de les Arts de Valencia iniciaba el paso de su gira por España, con próximas fechas en Sevilla y Zaragoza.

Una estancia nefasta

Además, en otro comunicado posterior titulado "Oh Val-en-cia so much to answer for", con el cual hacen referencia a un verso de su canción Suffer little children, se ha referido a su hotel como "un infierno indescriptible".

"Tardaré un año en recuperarme. Y eso es quedarse corto", expresaba el artista en el comunicado.

¿Actuará en otra fecha?

Por el momento, se desconoce si se reubicará este concierto, pues han sido bastante ambiguos a este respecto: "El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible".

Lo que sí que sabe, tal y como ha informado la promotora Primavera Tours, es que se procederá a la devolución del importe de las entradas próximamente.

Morrissey ha actuado en España un total de 8 ocasiones desde su primera vez en 2004, pero no es la primera vez que el cantante cancela un conciertode forma inesperada a lo largo de su carrera.