Las polémicas palabras de JC Reyes sobre Rosalía: "Yo creo que fue una falta más grande a Rauw Alejandro que a ella"

Tras el paso de JC Reyes por el programa de YouTube Grimey TV, su polémica por compartir fotos de Rosalía modificadas con IA ha vuelto a salir a la luz, y además de la peor forma posible.

El cantante, quien en 2023 compartió fotografías falsas en las que Rosalía aparecía desnuda, ha sido preguntado sobre este tema y sus respuestas están dando mucho de qué hablar.

"Yo la subí y puse un par de emoticonos tapando sus partes", comenzaba excusándose. "Si yo hubiera sido maldajoso de verdad, subo la foto de la tía en cuero. Yo sabía que ella no era".

"Pero yo solo puse abajo un comentario: 'Lo mejor que verás hoy', porque la foto estaba viral por Twitter, hermano", continuó ante la mirada incómoda del entrevistador.

Un perdón forzado

Desde el primer momento, JC Reyes demostró una completa falta de arrepentimiento por lo sucedido, incluso empeoró aún más sus actos al confesar que no pidió perdón porque hubiese reflexionado sobre sus actos, sino por presión.

"Pediste perdón [...] como cuando un niño se pelea con otro y le dicen: 'Pide perdón'", le reprochaba el entrevistador.

Y es que, como confesó, de haber sido por él, no hubiese pedido disculpas: "Yo, la verdad, no tendría ni que haber agarrado un móvil, ni de subir perdón a nadie".

La "gran víctima" de la situación

Pero no contento con estas declaraciones, decidió meterse aún más en el fango: "Yo creo que fue una falta más grande a Rauw Alejandro que incluso hasta a ella misma".

Y es que JC Reyes asegura que llamó por teléfono al cantante de Todo de Ti: "A él, siendo de Puerto Rico, se le pasarían por la cabeza veinte mil diabluras. Que incluso las fotos él se creería que fuera hasta verdad".

En ningún momento hizo referencia a que Rosalía fuera la gran afectada de sus actos, ni volvió a disculparse, sino que en su lugar quiso seguir quitándole peso.

"Creo que fue más la presión de ellos dos por ser famosos. [...] Pasa que si lo hago yo, pues está feo. No yo, sino cualquier persona que no sea una chica que lo hace", seguía excusándose, totalmente convencido de sus palabras.

¿Ha respondido Rosalía?

Por el momento, Rosalía no se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones, pero sí lo hizo en su momento.

"Ir a buscar clout (influencia) faltando al respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por 4 plays de más, lo que da es pena", comentaba en una publicación de su cuenta de X, actualmente cerrada.