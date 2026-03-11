Lola Índigo advierte (entre risas) a TheGrefg que no se pase con IlloJuan: "A lo mejor luego te tienes que pegar conmigo"

IlloJuan se suma a La Velada del Año para verse las caras con TheGrefg, que se impuso a Westcol en 2025.

El creador de contenido de Fuengirola (Málaga) debuta en el evento deportivo organizado por Ibai Llanos, que se celebra el sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y caldea el ambiente desde le minuto 1 cuando se besó con su rival durante la presentación de los combates.

También su chica, la cantante Lola Índigo, se ha apuntado al juego y en un vídeo, grabado por TheGreft yen el que también aparece la pareja de este, la creadora de contenido Sofi G, ha advertido al streamer que tenga cuidado con su chico. Podría tener que vérselas con ella...

"Obviamente quiero que gane mi chico pero pase lo que pase yo voy a estar muy contenta. Si ganas tú, me voy a alegrar por ti. Eso es la deportividad", dice ala cantante a Grefg. "¿Y si noqueo a Juan, también vas a estar contenta?". "No, si le pegas muy fuerte a lo mejor te tienes que pegar conmigo y eso es ya...". "Ahí tengo las de perder", se escucha al rival de IlloJuan

Lo que tienen claro los tres es que se van a pegar y mucho aunque, una vez que termine el combate, seguirán con su habitual buen rollo. "Va as ser un combatazo y eso es lo que está guay va a haber show fuerte", está convencida Lola Índigo, a la que esperamos ver en la grada. El día 25 de julio no tiene compromisos con su gira Romance de 1 Noche de Verano y eso la podría llevar esa noche a Sevilla.