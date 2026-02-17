¿Por qué Melody ha cancelado su concierto en el Palacio Vistalegre de Madrid?

La cancelación del final de gira del Esa Diva Tour 25 de Melodyen el Palacio de Vistalegre ha dejado a muchos de sus fans desconcertados, pues este iba a acoger un "espectáculo único" que reuniría "sus grandes éxitos, los temas más aclamados por sus fans y, por supuesto, el himno que ha marcado su último año: Esa Diva".

Eran muchos los que esperaban volver a ver a la sevillana sobre el escenario con canciones como Dabadabadá, Rumbera, Sobesón o El baile del gorila, sobre todo después de los tres shows que la hicieron brillar en abril de 2025 en Madrid, y más después de haberla visto actuar en el Benidorm Fest 2026 con su último tema El Apagón.

Sin embargo, tal y como comunicaron a los poseedores de entradas para el show del 28 de marzo, Melody y su equipo decidieron enviar un correo para comunicar la cancelación por "motivos artísticos".

Pero... ¿Qué quiso decir con eso? ¿Hay algún motivo oculto detrás de este cambio tan abrupto? A continuación, te lo contamos.

La necesidad de música nueva

"Melody se encuentra actualmente finalizando nueva música y trabajando en la producción de su próxima gira", comunicaron en el email, "y considera y siente que este concierto en Madrid merece presentarse con una propuesta renovada, nuevos temas y una producción completamente alineada con la nueva etapa que está preparando".

Con esto podemos entender que la cantante no se sentía a gusto presentando en la capital el mismo show que hizo los días 18, 19 y 23 de abril, y menos si quería venderlo como un gran homenaje a su carrera que cerrase de forma colosal su gira.

Y es que, debido a la gira con la que la cantante lleva recorriendo toda España durante el 2025, la cantante no ha tenido tiempo de centrarse en su nueva música, desde el 23 de mayo concretamente, cuando publicó El Apagón.

Por ende, el equipo no veía lógico llevar adelante este gran espectáculo, pero sí que planea retomarlo: "Inicialmente, el concepto de fin de gira tenía sentido para cerrar una etapa muy especial, pero en este momento tanto la artista como su equipo creemos que lo más honesto es no seguir adelante con este concierto y centrarnos en ofrecer, más adelante, una experiencia que esté realmente a la altura de lo que viene".

Por suerte, se comunicó que "el importe de las entradas será reembolsado automáticamente, en un plazo de 14 días, por el mismo método de pago utilizado en la compra", así que los fans no han tenido que preocuparse por ese aspecto.

¿Un motivo oculto?

El hecho de que Melody haya sido capaz de ofrecer tres shows en 2025 en Madrid tras su paso por Eurovisión no solo es una señal de que su carrera está de nuevo en auge, sino que también le ha podido venir mal de cara a planificar un gran show, habiendo pasado tan poco tiempo.

Muy probablemente, la venta de entradas para este espectáculo no estaba siendo tan grande como ella esperaba, pues, más de un año después de su actuación en el Festival de la Canción, sin haber sacado apenas música, la emoción inicial por su figura se ha ido desinflando.

Quizás, ese querer preparar nueva música se deba más a que Melody se estaba dando cuenta de que el show no iba a poder cumplir sus expectativas en cuanto a aforo, por lo que ha decidido recular y plantear una propuesta más sólida, con más música nueva y que avive la emoción de sus fans.

Además, Melody aún tiene pendiente presentar su próxima gira para 2026, por lo que realizar un gran concierto ahora también podría hacer que el show en Madrid tuviera menos aforo, al haber pasado tan poco tiempo de una fecha a otra.

Sea como sea, el impacto de Esa Diva y su paso por Eurovisión está muy por debajo de lo que fue en su tiempo, por lo que el interés en Melody es mucho menor actualmente. La diva ya no tiene el estatus de antes, por lo que ofrecer un nuevo proyecto más fresco podría reimpulsar su carrera para que no acabe cayendo en el olvido.