El motivo por el que Leonardo DiCaprio solo sale con mujeres menores de 25 años

Cuando se trata de encontrar pareja, parece que Leonardo DiCaprio tiene un requisito esencial. Que sean jóvenes. En los últimos años el actor siempre ha estado relacionado con mujeres que todavía no habían cumplido los 25.

Y su ruptura con Camila Morrone después de cuatro años de relación justo cuando la joven acababa de soplar las velas de tal cifra no ha hecho más que avivar los comentarios sobre las preferencias del protagonista de Titanic.

Desde el año 1999, cuando comenzó a salir con la modelo Gisele Bündchen (que el aquel momento tenía 18 años, se separaron cuando cumplió 23), el actor no ha tenido ninguna relación estable con una mujer mayor de 25. Tiene 47 años.

Leonardo Di Caprio y Camila Morrone // Gtres

El motivo podría tener que ver con la estabilidad y los compromisos a largo plazo. Una fuente cercana al actor ha asegurado a The Post que el actor prefiere mujeres jóvenes porque, según sus declaraciones, todavía no tienen intenciones de establecerse.

"Cuando las chicas llegan a los 25, buscan más, buscan casarse y sentar la cabeza. Eso no es lo que quiere Leo. No quiere una familia y no quiere estar rodeado de mujeres que lo presionen por eso", aseguran desde el entorno del actor.

"En el momento en que una chica lo conoce, el reloj corre. Si envejece demasiado, en un par de años, se habrá ido. Si se acerca demasiado (a la edad), en un par de años, se habrá ido. Él ha envejecido, pero su gusto no", añadió.