Parece queClara Chíay Piquéestán a punto de anunciar su comprmiso.

Pese a que la pareja pesnaba anunciarlo en petit comité a sus más allegados, la noticia se ha filtrado y toda la prensa se ha hecho eco de la boda del exfutbolista y la estudiante de Publicidad y RRPP.

La pareja, que a penas llevan un año de noviazgo , ya estarían preparados para darse el 'sí quiero', algo que ha llamado mucho la atención de los medios e internautas y que han hecho que se cuestionen por qué Piqué y Shakira no se casaron en 12 años de relación y dos hijos juntos.

Pese a que todo el mundo tiende a pensar que la expareja no se casó por decisión de Piqué, lo cierto es que la que tenía las ideas más claras respecto al matrimonio era la cantante.

En una entrevista en el podcast de la tiktoker Holly H, la intérprete de Monotonía reveló que el motivo por el que no se quería casar era para que Piqué la viese como su chica y no como su mujer.

"Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", explicó Shakira.

Aún así, la colombiana aseguró en esta charla que vestirse de blanco le espantaba y le daba alegría a partes iguales.

El exfutbolista blaugrana también respondió a la dichosa pregunta de por qué no estaba casado con la cantante en una entrevista en el canal de YouTube The Overlap.

"No estoy casado. Es su mentalidad. Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados", respondió educadamente Piqué, dando a entender que su amor no necesitaba ningun papel ni fiesta que lo pusiera en valor.

Un año después de la separación de la pareja y la marcha de la colombiana con sus hijos a Miami, se rumorea que Shakira está involucrada en una relación sentimental con el piloto de Fórmula 1 británico Lewis Hamilton, mientras que Piqué, como ya sabemos, estaría a punto de anunciar su casamiento.