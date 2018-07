¿Por qué Richie Sambora abandona Bon Jovi?

Teniendo en cuenta su escueta explicación, bajo el argumento ofrecido de los "asuntos personales" y que "Richie no está en la cárcel o en el hospital, ni nada, pero no actuará con nosotros a corto plazo", son muchas las suposiciones que nos hacemos:

Una carrera paralela

Cabe la posibilidad de que el guitarrista haya decidido irse del grupo por su propio pie por tal de continuar su carrera en solitario y así centrarse en componer sus propios temas.

Adicciones

El guitarrista pasó por una clínica de desintoxicación por culpa de su adicción al alcohol a comienzos de 2011. ¿Podría significar su abandono una recaída en su addicón? Aunque en primera instancia el propio cantante ha preferido desmentirlo en un periódico de Texas, son muchos los artistas que vuelven a caer hasta su completa superación.

Salud

Otra opción es que existan posibles problemas de salud de algún familiar cercano, como podría ser su madre. Richie perdió a su padre en plena gira, y sería otro duro golpe si le sucede lo mismo con su madre.

Lo que está claro es que su baja en el grupo ha cogido por sorpresa a todos los fans y que el grupo vive actualmente una situación extraña.

Aunque Richie Sambora actualmente está siendo sustituído por el guitarrista Phil X, esperamos que para el concierto de Bon Jovi en España del día 27 de junio nos brinde su presencia.

Thank you everyone for your concern. I'm well, but had to stay in LA to take care of a personal matter.Love you all and see you very soon.