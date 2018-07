Único concierto de Bon Jovi en España

Bon Jovi - Because We Can The Tour / europafm.com

Con la salida a la venta de su nuevo álbum, What About Now, el martes 12 de marzo, la banda lo quiere celebrar con sus fans y ha prometido un “Precio Amigo” para las entradas de su próximo concierto en España. Con precios que van desde los 18 euros y hasta un máximo de 39 euros (todo incluido), Bon Jovi quiere cambiar la tendencia de los precios desorbitados que hace que los fans no puedan asistir a muchos conciertos de gran formato. El Rock'n'Roll ha sido siempre para el pueblo, y eso significa para todo el mundo.

La banda se lanza de nuevo a la carrera dispuesta a llenar estadios de todo el mundo con su esperada nueva gira, BON JOVI Because We Can - The Tour. Tan solo un mes después del inicio de gira en Estados Unidos, el grupo pone fechas ya a su paso por Europa, el Lejano Oriente, África, América Latina y Australia para lo que queda de año. En España, tendremos una única oportunidad para vivir de nuevo los grandes éxitos de Bon Jovi en directo. El 27 de junio, el Estadio Vicente Calderón de Madrid acogerá el regreso de la banda a nuestro país. Debido a planificación de la gira, no hay posibilidad de nuevos conciertos en España en 2013.

Los que no se perdieron la gira de 2011 saben que Bon Jovi es una de las mejores bandas de rock del mundo en directo. Con uno de los mayores catálogos de canciones de la historia del rock, Bon Jovi ha vendido más de 125 millones de discos y posee una de las mayores listas de éxitos a lo largo de toda su carrera. Las entradas se pondrán a la venta a partir de las 10:00h del viernes 15 de marzo.

El regreso de Bon Jovi a la carretera en 2013 es un paso más en una carrera imparable, que ha asegurado a Bon Jovi el estatus de banda de rock esencial en directo. Han realizado más de 2.700 conciertos en más de 50 países, para más de 35 millones de fans, y han llegado al Nº1 dos veces en tan sólo tres años con las giras más taquilleras del mundo. Because We Can - The Tour será la plataforma perfecta para conocer en directo los nuevos temas de su próximo lanzamiento, What About Now, que verá la luz el 12 de marzo en nuestro país, y que sumará nuevos éxitos a su extenso arsenal de hits que incluye, entre muchos otros, temas como Livin' on a Prayer, You Give Love a Bad Name, Who Says You Can't Go Home o It’s My Life. Como adelanto de su nuevo trabajo, el tema Because We Can es ya un éxito indiscutible en todo el mundo, destinado a convertirse en un clásico.