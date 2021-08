Muere por covid Markus Birks, rapero 'antivacunas', a los 40 años

El rapero británico Markus Briks ha fallecido a causa del coronavirus. El hombre de 40 años se negó a vacunarse alegando que llevaba una vida saludable porque hacía deporte y tenía una dieta equilibrada. Además, promovió el movimiento 'antivacunas'.

Pero todo cambió cuando a principios de agosto anunció que se había contagiado de covid-19. La gravedad de su enfermedad hizo que lo ingresaran en el Hospital Universitario Royal Stoke y fue desde allí donde realizó una entrevista para la BBC donde se arrepentía de no haberse puesto la vacuna.

En la entrevista el musico se lamentaba de haber sido "tonto" y haber hecho caso a información poco precisas y a teorías conspiracionistas: "Si no has estado enfermo, no crees que te vas a contagiar y haces caso a estas cosas".

"Cuando sientes que no puedes respirar lo suficiente, es la sensación más aterradora del mundo", añadió en la entrevista, asegurando que cuando saliese del hospital iría a por su primera dosis de la vacuna. Sin embargo, Markus no pudo superar la enfermedad y falleció el pasado 27 de agosto.

Marcus Birks saltó a la fama tras participar en los programas Britains’s Got Talent, Bad Lads Army y Popstars. Actualmente tenía un grupo llamado Capella junto a su mujer Lis, quien está embarazada.