Muere el príncipe Azim, hijo del sultán de Brunéi, a los 38 años

El príncipe Haji 'Abdul' Azim ha fallecido a los 38 años a causa de un cáncer de hígado contra el que llevaba años luchando, según han informado algunos medios británicos . El joven ya ha sido enterrado en el mausoleo real de Bandar Seri Begawan, capital del sultanato de Brunéi, en el sureste asiático.

Azim era el sexto hijo del sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, y el cuarto en la línea de sucesión del trono. Y el mayo de los 4 hijos que tuvo el sultán con sus segunda esposa, Mariam Aziz, exazafata de la aerolínea Royal Brunei Airlines de la que se separó tras 22 años de matrimonio.

Azim era uno de los príncipes de Brunéi más conocidos gracias a su pasión por la moda y el cine . Tras estudiar en el colegio británico Leighton Park Scholl y graduado por la Oxford Brookes University, Azim abandonó su formación militar para dedicarse a la industria de la moda diseñando una línea de bolsos de la firma de lujo MCM.

Poco después, se centró en la producción cinematográfica con películas como Your Are Not Your, protagonizada por Hillary Swank; o Lugares Oscuros, con Charlize Theron como protagonista.

Brunéi, un pequeño estado situado en la isla de Borneo, ha decretado una semana de luto oficial en el que todas las banderas deberán ondear a media hasta, y se han suspendido todos los eventos de entretenimiento y celebraciones.