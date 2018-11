Natti Natasha, duramente criticada por cantar sobre sexo a niños con cáncer terminal

Aunque lo más seguro es que lo hiciera sin ninguna mala intención, las redes sociales han cargado contra la cantante Natti Natasha por no tener consideración durante su visita al hospital oncológico de Solca, en Ecuador, donde un grupo de niños enfermos de cáncer sigue el tratamiento. Las visitas de los artistas a los hospitales siempre suele ser un motivo de alegría, pero esta vez algo que pretendía ser un bonito gesto, se ha vuelto en contra de la cantante.

Podría haber escogido cualquier canción, incluso una que no forme parte de su repertorio. Pero no. Natti Natasha no lo pensó y entonó delante de los pequeños un trocito de su canción 'Sin Pijama', su colaboración con Becky G. El tema está arrasando, es cierto, pero... ¿Es la canción más adecuada para unos niños que viven en un hospital? El tema habla de la pasión, la lujuria, el sexo "sin pijama"... y claro, los usuarios de las redes no han tardado en criticar a la artista por lo que consideran un despropósito y una falta de tacto.

El vídeo del momento ha corrido como la pólvora en Twitter, donde la mayoría de usuarios asegura que esta no era la canción más adecuada.