"Necesito comer, dormir y ver a mis médicos": Luna Ki se sincera sobre sus problemas de salud mental

Luna Ki se ha visto obligada a hacer un parón y no asistir en los compromisos profesionales que tenía programados para los próximos días. Su salud mental requiere de atención y cuidados. La salud es lo primero.

Este viernes 10 de junio la artista tenía que dar un concierto en el Festival Animal Sound de Murcia pero un bache en su estado anímico y emocional la ha obligado a tomarse un pequeño descanso.

"Me vi en una situación crítica"

Apenas 24 horas antes del show, la artista daba explicaciones a través de sus perfiles oficiales en Twitter e Instagram. Luna Ki se sinceraba con sus fans, que siempre le han demostrado lealtad y apoyo.

"Mi trabajo, mi música y vuestro apoyo me ayudan a superar mis problemas, sin embargo ayer en un rodaje me vi en una situación crítica donde por primera vez en mucho tiempo me pudo la enfermedad", comenzaba contando.

En el último mes, la artista ha asumido una cantidad de trabajo tan intensa que su salud se ha resentido. El pasado mes de mayo presentó su disco CL34N y con él han venido rondas de promoción, entrevistas, bolos y un sinfín de rodajes que han terminado haciendo mella en su energía.

"Estaba participando en una cosa muy guay y no la pude acabar porque tuve un ataque de pánico", decía la artista, que se vio comprometida no solo por su trabajo, sino por el del equipo. "Fue un momento muy malo para todos", decía antes de añadir que "sin salud no puedo continuar".

No es la primera vez que le sucede: "Llevo arrastrando mucho tiempo una lucha mental conmigo mismo". Esta batalla la ha dejado sin fuerzas y necesita descansar y recuperarse para volver a los escenarios.

"Necesito comer, dormir, hacer música (si me apetece) y ver a mis médicos. Necesito atender mis necesidades básicas para volver con la fuerza que me caracteriza y ofrecer lo mejor de mi", explica.

Consciente de que es un problema que afecta a un gran porcentaje de la sociedad, Luna Ki ha recalcado la importancia de cuidar y proteger "las luchas que son importantes" porque "los problemas de salud mental son peligrosos y se cobran la vida de 11 personas cada día", asegura.

Luna Ki termina su alegato con la esperanza de reencontrarse con su público muy pronto. Sus seguidores no han dudado en mostrarle su apoyo incondicional. "Te amamos y me apoyamos", le han respondido.