Luna Ki presenta su disco 'CL34N': "Para mí esto es superación. Salir sin autotune es como salir sin filtros"

Este domingo nos visita una de las artistas más escuchadas del momento. Luna Ki presenta su nuevo disco 'CL34N', una fantasía futurista, en la que la artista se desnuda física y emocionalmente. "La tecnología también es natural, aunque del futuro", recuerda entre risas por sus looks.

Reconoce que este disco es "el trabajo más currado" porque hay "mucho esfuerzo". "He hecho muchas maquetas, he seleccionado, pero hay temas que los tienes que quitar. Al final hay veces que el disco me guía a mí", destaca.

Uno de los temazos que más han gustado es 'Piketaison', junto a Lola Índigo. Luna Ki dice sobre ella: "La admiro, es una máquina, muy fuerte y empoderada, con una super carrera. No somos el mismo tipo de artista, ya que yo estoy empezando y nos hicimos amigas en un concierto suyo".

El desnudo emocional de Luna Ki

Muchos meses después, esta canción vio la luz: "Ella se subió a esto".

En definitiva, la cantante está muy orgullosa de su disco y de su desnudo emocional: "Conforme un artista crece, se va sintiendo más representado en lo que hace. Invierto mucho tiempo, amor y trabajo".

"Para mí es como salir sin autotune. Es una historia de superación. Es como cuando hay gente a la que le cuesta salir sin maquillaje o sin filtros", recalca.

Los próximos conciertos de Luna Ki

La artista ya está preparando su gira este verano por las principales ciudades españolas como Barcelona, Murcia, Valencia, o Pamplona.

Sin embargo, revela en exclusiva que también dará varios conciertos en México.

