Nia, finalista de ‘Tu cara me suena’: su paso por 'OT', el no al 'whiteface' y la estrecha relación con sus abuelos

Nia, concursante de 'Tu cara me suena': su paso por 'OT', su papel en 'El Rey León' y la estrecha relación con sus abuelos

Nia demostró su talento convirtiéndose en ganadora de Operación Triunfo 2020 y pudo cumplir su sueño de dedicarse a la música. La cantante canaria está demostrando que no se le da nada mal imitar a otros cantantes en el escenario y ahora tiene por delante el reto de demostrarlo en la gran final de Tu cara me suena . ¿Ganará también este programa?

Operación Triunfo le brindó la oportunidad de lanzar su carrera y ahora Tu cara me suena la está convirtiendo en una estrella de la imitación. Si alguien se merecía el éxito que le ha otorgado el programa, esa ha sido Nia.

La cantante canaria llega a la gran final del programa como una de las concursantes más fuertes en la carrera por el título y no sería de extrañar que pudiéramos verla llevándose el galardón de ganadora de Tu cara me suena. La última ganadora de Operación Triunfo ha ganado cuatro de las 14 galas del programa, convirtiéndose en personajes tan importantes como Lil Nas X, Jennifer Hudson, Rihanna o Shirley Bassey, y opta ahora a convertirse en ganadora con una actuación estelar.

En este último programa de la edición, Nia se pondrá en la piel de una de las más reconocidas artistas de la historia de la música, la estadounidense Whitney Houston: "Es una de las más grandes y además es la segunda canción que yo canté con 9 o 10 años", explicaba la imitadora al ser preguntada por el porqué de su elección musical de cara a la gran final de Tu cara me suena.

¿Quién es Nia, concursante de Tu cara me suena?

Aunque muchos piensan que Nia es una persona privilegiada y que ha nacido con talento, lo cierto es que durante su paso por Operación Triunfo demostró que no todo es suerte. Su constancia, su esfuerzo y su trabajo la llevaron a lo más alto, aunque su autoexigencia y perfeccionismo también le hicieron sufrir en más de una ocasión.

Estefanía Correia, más conocida como Nia, tiene 28 años y es de Las Palmas de Gran Canaria. Estudió un ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas, aunque su verdadera pasión siempre fue la música. Ha formado parte del Coro Oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y desde bien pequeña comenzó a recibir formación en técnica vocal y moderna.

Siempre ha estado vinculada a los micrófonos y los escenarios. Sin embargo, lo que esta joven canaria no sabía es que en 2020 tomaría una decisión que le cambiaría la vida. Se apuntó al casting de Operación Triunfo, fue superando las pruebas, consiguió entrar en la Academia y se convirtió en la triunfita ganadora de la edición.

Nia se ganó el cariño del público semana tras semana gracias a su voz y su versatilidad. Los profesores y el jurado la describían como una de las concursantes más completas del programa. Afrontó cada reto como si fuese el último y cantó todo tipo de géneros, desde boleros, hasta pop o reggaetón. Y no solo eso. La coronaron como la Beyoncé española tras interpretar Run the world (Girls) en la gala 5, donde tenía que cantar y bailar a la vez.

¿Por qué Nia solo imita a cantantes de raza negra?

A pesar de la longevidad del programa de imitaciones, que lleva más de una década en antena, lo cierto es que Nia Correia se ha convertido en la primera concursante de raza negra de la historia de Tu cara me suena.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de su paso por la novena edición del espacio de Antena 3 no ha sido el color de su piel, sino la de los 14 artistas que ha imitado en los últimos meses: jamás se le ha otorgado ningún cantante de piel blanca.

Nia Correia durante su imitación de Lil Nas X en la gala 2 de 'Tu cara me suena' // Antena 3

Este hecho no ha pasado desapercibido para los espectadores y son muchos los que la han acusado de obtener un trato de favor por parte del programa. De hecho, hace unos meses un usuario de Twitter no dudó en criticarla duramente por solo dar vida a artistas de raza negra: "Y, cómo no, otro negro para Nia... La mimada del programa. Sacadla de su zona de confort como hacéis con los demás".

Un comentario ante el que la cantante no quiso quedarse callada: "¿Por qué dan por hecho que imitar a un negro es mi zona de confort? ¿Porque soy negra? Los argumentos para decir que no estoy trabajando como hacen los demás ya comienzan a tocarme la moral y solo pasa porque ustedes no están acostumbrados a ver a un negro en un programa de TV; es lo único que me hace justificar la cantidad de tonterías que leo".

La música es su sueño

Su paso por Operación Triunfo hizo realidad su sueño de dedicarse a la música. Son varios los temas que ha lanzado al mercado desde entonces, tanto en solitario como en colaboración con otros artistas. Algunos de los más destacados son: Malayerba, 8 maravillas, Arrebatao, Mi Luna Llena (junto a India Martínez) y Cúrame (con Blas Cantó).

Tu cara me suena también le ha brindado la oportunidad de colaborar con grandes artistas. De hecho, de su paso por el programa también ha surgido Cómo están las cosas, una de las últimas colaboraciones musicales de la artista con la que es su compañera, amiga y rival sobre los escenarios, la cantante María Peláe. "El universo nos juntó, nos conocimos gracias a Tu cara me suena. Esa canción se venía gestando por ahí y cuando nos conocimos, pensamos '¿y nuestros mundos juntos cómo serían?' y este es el resultado", revelaban ambas en su entrevista en yu, No te pierdas nada.

Además, este 2021 ha estado rondando Érase una vez… pero ya no. Se trata de la primera serie musical de Netflix, creada por Manolo Caro, autor de ‘La casa de las flores. En la obra audiovisual, Nia ha trabajado de la mano de otros artistas como Sabastián Yatra, Mónica Maranillo, Rossy de Palma, Asier Etxeandia, Itziar Castro, entre otros.

Su papel en 'El Rey León'

El de Operación Triunfo no es el único casting que ha superado Nia. Ya lo hizo para formar parte del reparto musical de El Rey León durante tres años. La cantante asegura que, si no hubiese sido por este trabajo, no sabe si hubiese continuado en la música. Sobre el escenario del teatro Lope de Vega interpretó a Nala, la amiga y luego novia de Simba.

Su pasado como cheerleader

Antes de dedicarse a la música, cuando no había cumplido 18 años, Nía fue cheerleader. La cantante lo contó a través de Instagram, donde compartió una serie de Stories con fotos de su pasado como animadora deportiva.

"Tenía 16-18 años y bailaba en eventos deportivos", escribió al compartir algunas imágenes. Una de ellas es de su paso por los Juegos Olímpicos de Londres.

El fuerte vínculo con sus abuelos

Lo que sí que tiene claro es que sus abuelos, Luis y Mercedes, han sido un pilar fundamental en su vida y jamás habría llegado hasta aquí de no ser por ellos. En una entrevista en El País, la cantante dijo que los llama “papi y mami”. “Son mis padres. En mi casa a lo mejor está mi madre y mi abuela y sido digo ‘ma’ me contestan las dos”, explicó.

Ambos han confiado en su nieta desde el principio. Su abuela la apuntó a clases de canto y con su abuelo tiene vínculo muy especial. “Me escucha hablar en la radio, me escucha en cualquier lado y se pone a llorar”, contó Nia.

La cantante afirmó que tenía una relación muy estrecha con su madre biológica. Nada que ver con la de su padre. “Vive, pero no tengo mucha relación con él”, declaró.